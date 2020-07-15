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陸公務員貪腐「像吸毒難以自拔」 有人擲千萬公款打賞女主播

香港01 / 崔德興
謝屾利用財務漏洞篡改數據，貪污代扣個人所得稅、公積金、養老金等款項，總金額近300萬元。（影片截圖）
謝屾利用財務漏洞篡改數據，貪污代扣個人所得稅、公積金、養老金等款項，總金額近300萬元。（影片截圖）

中紀委機關報《中國紀檢監察報》今日（15日）刊文，透露一些公職人員因熱衷網絡遊戲、網絡賭博、網絡打賞、網絡動漫等引發的貪腐案件。

文章首先舉河南省工藝美術學校原會計謝屾為例。謝屾5年內篡改200多人次工資數據，貪污人民幣300萬元（約新台幣1200萬元），換來一屋的模型，網絡遊戲充值也花費人民幣幾十萬元。他形容，自己「感覺自己像吸毒一樣，深陷其中，不能自拔。」

除了謝屾，浙江省衢州市衛健委財審處原出納張嘉琪，重金購買遊戲裝備，短短一年多，他透支借貸充值，欠下百萬元債務，在父母為其賣房還債後仍不收手，反而利用職務便利虛構維修費等業務支出。在雲南省廣南縣壩美鎮阿科村委會公益性崗位工作的王某亦沉迷網絡賭博，挪用人民幣40萬元（約新台幣167萬元）公款。

湖北省隨縣安居鎮中心學校會計盛某迷戀網絡直播，為了得到主播的「青睞」，他自稱武漢某製藥廠的老闆，出手豪爽，每天充值人民幣二三萬元（約新台幣8萬元至12萬元），在套取的人民幣1600多萬元（約新台幣6700萬元）公款中，竟有近人民幣1300萬元（約新台幣5400萬元）用於打賞女主播。

謝屾沉迷於模型玩具及在遊戲中「課金」，大部分貪汙得來的款項都用於此。（影片截圖）
謝屾沉迷於模型玩具及在遊戲中「課金」，大部分貪汙得來的款項都用於此。（影片截圖）

缺乏監督　自己錄入自己審

文章形容，涉案的公職人員虛榮又經不住誘惑，消費卻完全超出自身實際能力，於是就打起侵吞公款的算盤。在他們放棄「奉公守法、不做假賬」的職業操守之時，財務管理制度、監管手段等也沒有起到應有作用。

比如，湖北省隨縣安居鎮中心學校本由盛某、徐某分別管理「錄入崗」和「審核崗」，但由於出納徐某年齡較大、不會使用電腦，財務系統均由盛某一人操作。盛某自己錄入自己審，最終以「螞蟻搬家」方式將該校結餘資金人民幣1600餘萬元取走。

在湖南省祁陽縣茅竹鎮社會救助和勞動保障服務站，醫保金和養老保險金收取、保管、上繳工作均由李新輝一人負責，在缺乏監督的情況下，李新輝首次挪用金額就達人民幣87萬餘元（約新台幣365萬元），先後共席捲公款人民幣300餘萬元（約新台幣1250萬元）。貴州省織金縣經濟開發區財政局原出納王紅梅，通過掃描、修圖等方式偽造銀行對賬單，便可輕鬆應對會計月初的做賬、對賬。

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文章授權轉載自《香港01》

貪污 直播 賭博

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