大陸14日新冠肺炎新增確診病例6例 均為境外移入

中國連日降下暴雨，讓自古以來就容易發生水患的長江流域，再度傳出多處洪水災情，也讓三峽大壩的防洪壓力不斷攀升來到了臨界點，甚至有破圍潰堤的可能。不料，中媒竟以「三峽大壩已經盡力了，請不要再指責它了」為題，報導三峽大壩汛情，讓不少網友認為，難道大壩「已被判死刑」？還是當局準備「向洪水投降」？

2020-07-15 09:50