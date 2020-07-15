大陸14日新冠肺炎新增確診病例6例 均為境外移入
據中共國家衛健委網站消息，7月14日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例6例，均為境外移入病例（上海3例，山西1例，重慶1例，雲南1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
據「健康上海」官方微博消息，14日0—24時，通過口岸聯防聯控機制，報告3例境外移入性新冠肺炎確診病例。
病例1為中國籍，在墨西哥工作，7月11日自墨西哥出發，經日本轉機後於7月12日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。
病例2為中國籍，在新加坡工作，7月10日自新加坡出發，7月11日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。
病例3為中國籍，在美國生活，7月8日自美國出發，7月9日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。
3例境外輸入性確診病例已轉至定點醫療機構救治，已追跡同班機的密切接觸者148人，均已落實集中隔離觀察。
另外，據山西衛健委網站，2020年7月14日0-24時，山西省新增境外移入確診病例1例（俄羅斯移入1例）。
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