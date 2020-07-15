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汽水瓶改裝成「開鎖神器」 慣犯竊6宅盜港幣60萬財物

香港01 / 朱雅霜 林振華
香港葵涌區一名竊盜慣犯將汽水瓶改造成「開鎖神器」。 記者／林振華攝影
香港葵涌區一名竊盜慣犯將汽水瓶改造成「開鎖神器」。 記者／林振華攝影

1名偷竊慣犯將汽水瓶改裝成「開鎖神器」，隨機潛入葵涌多個公共住宅進行偷竊，過去2個月犯下6宗案件，搶走港幣約60萬元（新台幣約220萬元）財物。昨日（14日）嫌犯再以「開鎖神器」打開葵涌邨1公宅木門時，赫見屋主在家，事敗逃離大廈，被埋伏警員拘捕，涉嫌企圖竊盜及竊盜罪。

被捕男子57歲姓余，自稱無業，有竊盜前科，他涉與葵涌區過去2個月6宗公共住宅竊盜案有關，共搶走約港幣60萬元現金及金飾。葵青警區重案組第一隊偵緝高級督察張家穎表示，嫌犯將汽水瓶身剪開，對摺改裝成開鎖膠片。由於嫌犯身形瘦削，手臂較幼細，相信他從公宅鐵閘下方伸手打開鐵閘，再以膠片「攝」入門縫，打開木門鎖頭入屋搜竊。

張家穎說，過去兩個月葵涌發生多起公宅竊盜案，案中住戶鎖好門窗出門，回家卻發現家中有搜竊痕跡及財物損失，但木門及鐵閘並無破壞痕跡。

警方深入調查及分析後，鎖定1名目標男子，今日於葵涌邨進行反竊盜行動，發現嫌犯進入茵葵樓，待他離開時進行截查盤問，在其身上發現兩張經改裝的膠片及1卷報紙。疑犯今日隨機進入茵葵樓1個公宅犯案，開門赫見戶主在家遂逃走，隨即於大廈外被捕，他涉嫌企圖竊盜，單位無損失。張家穎指，嫌犯事前無踩線，故此今日潛入屋內遇見屋主。

延伸閱讀：

【連環爆竊】葵涌工廈至少7個單位遇竊　警追緝兩男子

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文章授權轉載自《香港01》

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