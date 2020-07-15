新一輪降雨進入最強時段：長江恐出現「複式洪峰」

氣象預報顯示，14日至15日，長江中下游地區將迎來新一輪降水的最強時段，鄱陽湖、洞庭湖、太湖流域以及長江部分江段面臨新一波防汛考驗。

中新網報導，自6月入汛以來，長江中下游的強降雨就進入車輪戰，短短一個半月時間，前後7輪強降雨輪番來襲。超警、歷史同期最高、刷新歷史極值，南方不少地區的河湖水位和降雨量不斷創新高。

大陸中央氣象臺預計，14日至16日四川東部、重慶、貴州北部、湖北、河南南部、安徽、江蘇南部、上海、浙江北部等部分地區累計雨量有100～180毫米，局地可達200～300毫米。這也將是今年入汛以來，長江中下游遭遇的第7輪強降雨。

特別是在今（15）日，長江沿江一帶的雨勢會迅速增強，暴雨範圍連成一片，四川南部和東部、重慶西部和北部、湖北大部、河南南部、安徽中部、江蘇南部、浙江北部一直到上海都將有大到暴雨，局部地區大暴雨。

在14日至16日的這輪暴雨影響下，專家表示，不排除長江「複式洪峰」形成的可能性。即前一輪洪峰水位沒有明顯下降，後一輪洪峰又來了，從而形成一波洪峰疊一波的「複式」情況。

水文專家解釋，如果未來幾天，長江上游重慶一帶持續暴雨，洪水進入三峽後加大下泄流量，洞庭湖流域暴雨來水增加，就有可能形成一次複式洪峰。