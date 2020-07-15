雲禾大橋 出自蓋上海迪士尼城堡台商之手

橫跨雲林縣二崙鄉及虎尾鎮的「雲禾大橋」，16日將通車啟用，新橋設計者是出自蓋上海迪士尼城堡台商、豪門國際開發董事長簡廷在公司團隊。

身兼澳門台商協會會長簡廷在表示，設計過程由建築師歷經兩年時間，由各部門審核，主題鎖定為當地的稻穗，意味著豐收、也代表台灣茁壯、欣欣向榮，因此造型工程必須響應環保，及時耐震、抗風庒、能在大自然、河床橋上䇄立的耐久性等等考量，配合義力營造工程整體技術合作，建造花了3年的時間而完成。

簡廷在指出，由於稻穗造型結構特殊性，採取引用國際間最純熟的迪士尼樂園的城堡工藝技術及製作標準，因此製作團隊一直探索防護结構安全性以及GMRC材料的耐候性。