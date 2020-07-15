牡佳客專佳木斯段 架梁完成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

黑龍江省佳木斯市樺南鎮七峰林場三號特大橋施工現場，中鐵上海工程局工人操作架橋機，將最後一孔長32米的箱梁穩穩落在橋墩上。標誌著中國在建最北高寒高速鐵路牡佳客專佳木斯段架梁施工圓滿完成。

新華社報導，牡佳客專起於牡丹江，終至佳木斯，全長371.6公里，設計時速250公里，計畫2022年2月通車運營。屆時，沿線城市將進入哈爾濱兩小時、三小時經濟圈。

中鐵上海工程局承擔著牡佳客專佳木斯境內21座橋梁703孔箱梁的預製和架設任務。自2018年施工以來，該局結合橋梁分布、沿線地形地貌等特點，科學組織施工，克服了高寒地區冬季時間長等不利因素。今年在落實好新冠肺炎疫情防控各項措施的基礎上，優化施工形式，加大物資、機械設備投入力度，確保施工順利推進。

牡佳客專是中國中長期鐵路網規劃的主要建設項目和國家「十三五」規劃的重點鐵路工程項目。建成通車後，將與已開通運營的哈牡高鐵、哈佳鐵路共同構成黑龍江省東部快速鐵路環線，有助於加速黑龍江省區域經濟社會發展。

黑龍江 上海

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