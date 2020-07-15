天津百年棉場潮起來 變創意街區

百年工業遺產變身創意街區，天津棉3創意街區給人第一印象就是潮。（新華社） 潮！這是許多人走進天津棉3創意街區的第一印象。鋸齒狀的房頂搭配紅磚，遠遠望去，樸素的工業風撲面而來。略微走近，成片的玻璃幕牆和頗具設計感的各色標識又會時刻提醒著來訪者，棉3，「潮」得很。

新華社報導，作為原天津棉紡三廠所在地，棉3的歷史可以追溯到創建於1920年的裕大紗廠和寶成紗廠。1950年，兩個紗廠合併更名為天津市第三棉紡織廠。

在當時率先引入8小時工作制的天津棉紡三廠，見證了新中國紡織工業的興盛。2015年，由天津住宅集團負責改建，天津棉紡三廠搖身一變為如今的棉3創意街區。

占地面積160畝，總建築面積22.4萬平方米，總投資超過30億元……棉3的「潮」，單從數字上看不出所以然。

「棉3是集創意設計、新媒體服務、人才培訓、藝術展示等功能為一體的新型創意街區。」演奏樂器、直播帶貨、與粉絲互動……十幾個連排的工作室內有不少主播正通過鏡頭吸引著觀眾眼球。房門外，負責技術與運營的工作人員則三三兩兩，或在電腦前敲打，或熱切的討論。

「選擇棉3是因為氣質相投。」企業負責人李珊毫不掩飾對棉3的讚許，「作為新興行業，實體化、規範化經營是企業發展的必然，但選擇一個符合特質的落腳地卻不那麼容易。」

李珊認為，既要具備傳統工商業園區的硬件條件，又要有接受新興行業企業的決心和創新服務能力，棉3的「潮」，恰巧符合培養直播藝人的要求。

天津住宅集團旗下的天津新岸創意產業投資有限公司副經理陳強表示，棉3內的企業主要集中在文創產業領域，包括動漫電影衍生品製作加工、直播藝人培養、裝飾設計等各種新興行業企業。有別於傳統工業企業，業務類型多元、行業細分程度高等特點都對街區管理提出了新的要求。

陳強說，為了打造並吸引更多新興行業企業，街區還打造了名為「M3創空間」的業務板塊。通過「孵化+平台+導師+資金+活動」的創業孵化體系，聯合創投機構、天使投資人等資金渠道，為入駐企業提供培訓輔導、政策申請、法律顧問等一系列服務。目前，「M3創空間」被認定為天津市首批市級眾創空間。

部分老工業園區存在通行不便、配套設施匱乏等問題。為此，棉3打造了青年公寓、露天酒吧以供企業員工居住娛樂，還設立了中央餐廳，便於企業集中訂餐，節省運營成本。

陳強表示，下半年棉3還將充分運用文創產業集聚優勢，加強招商引流，並在「夜經濟」方面爭取有所突破。

2020年，棉3所在地的原天津棉紡三廠遺址正式入選中國工業遺產保護名錄。自1920年始，整整一百年時光，以棉3為代表的工業記憶依舊鮮亮，老廠房運用當代話語，訴說著工業升級轉型的「潮」故事。