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外傭自發訂出每周工作清單紀錄家務完成日期 僱主大讚有責任感
聘請到盡責的好外傭姐姐，實在是十分幸運。有網友日前就在社交網站公開稱讚家中的外傭很有責任感，更自製工作清單，列明每周要做的工作，樓主表示這都是外傭自發做的，行為態度令她十分滿意。
該名僱主在臉書（facebook）群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文分享，貼出外傭姐姐指著清單的照片，表示「姐姐真的是不用讓太太操心，又有責任感」。
原PO表示，看到外傭貼了幾張紙在冰箱，用印尼文寫了一些東西，又寫上日期，於是問這是什麼。外傭姐姐說這是她每周要做的工作清單，「例如：什麼時候要清洗家裡的床單、被鋪，清冰箱、抽油煙機、廚房等等、全部記錄在單子上」，並藉此提醒自己有什麼工作遺漏。
原PO稱這都外傭姐姐自動自發做的，「我沒有要求，姐姐真的是好乖呀！」，令她相當滿意，更希望之後可以跟她繼續續約。
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文章授權轉載自《香港01》
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