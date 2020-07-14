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陸專家警示：武漢洪峰過去不代表安全 仍不能掉以輕心

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸專家表示，洪水退水時期堤防更易發生險情，防汛工作仍不能鬆懈。（圖／取自新華社）
大陸專家表示，洪水退水時期堤防更易發生險情，防汛工作仍不能鬆懈。（圖／取自新華社）

大陸水災仍在。長江漢口站13日17時水位28.74公尺，較之前的洪峰水位28.77公尺有所下降，長江中下游洪水洪峰順利通過漢口江段，不過，大陸防汛專家強調，退水時期堤防更易發生險情，大陸巡查值守等防汛工作不得鬆懈。同時，13日晚間11時，湖北三大湖泊仍超過保證水位，兩湖泊則超過警戒水位，相關地區已對此做好準備工作。

北京日報報導，長江委近日連發16道調度令，調度指揮長江流域30座水庫參與聯合攔洪削峰錯峰，同時控制城陵磯、湖口河段農田澇片排澇泵站對江、對湖排澇，全力減輕長江中下游防洪壓力。

至於洪峰已過，水位逐步下降，是否意味著能暫時脫離險境？武漢市城市防洪勘測設計院院長、教授級高級工程師孟建軍表示，當江水退去，堤防臨水坡水位下降，堤坡就會失去江水的支撐，受力平衡被打破。退水過快時，土壤中所含的水會跟著往低處流，很可能會帶出泥沙，對於堤岸和護坡將造成影響，甚至引發潰堤、崩岸等險情。

大陸水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞指出，洪峰雖通過，但武漢包括湖北監利以下長江幹流河段的水位都比較高，在警戒水位以上還要持續10天左右，並不是洪峰過了就安全了，在退水比較緩慢，高水位持續時間長的情況下，江堤也容易出現險情，所以遇到險情要及時發現、處置，不能釀成大險情。

而據中央廣播電視總台報導，截至13日晚間11時，湖北省五大湖泊，長湖、洪湖、斧頭湖水位仍然超過保證水位，梁子湖、汈汊湖則超過警戒水位，各地也開始對此應戰，比如，洪湖市已將防汛應急響應由二級提升到一級，全市進入緊急防汛期；長湖水位還創下歷史極值，目前長湖荊州境內的馬子湖垸和勝利垸，以及荊門境內的喬子湖垸和幸福垸這四個內垸，已經做好分洪準備。

武漢 北京

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