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中韓往來逐步恢復 每周往返班機倍增至20班

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
圖為5月10日中國駐韓國大使邢海明在仁川機場，為首批經「快捷通道」準備前往天津復工的韓國企業員工送行。中新社
圖為5月10日中國駐韓國大使邢海明在仁川機場，為首批經「快捷通道」準備前往天津復工的韓國企業員工送行。中新社

繼中韓於5月1日率先啟動雙邊人員往來「快捷通道」後，大陸《財新網》引述來自中國民航局的消息稱，中韓經協商將把往返兩國的航班數「翻番」（增加一倍），從目前的每周10班增至每周20班。

韓聯社報導，韓國國土交通部12日表示，經與中國航空部門協商，雙方決定將往返於兩國的航線從每周10班增至每週20班。

目前共10家航空公司執飛中韓航線，每家公司每周執飛一班。其中，韓國分別執飛仁川至瀋陽、仁川至長春、仁川至威海三條航線。仁川至南京航線本月12日恢復後，仁川至廣州、濟州至西安、仁川至深圳航線也可望在本月內恢復。

財新網表示，韓亞航空12日重啟仁川至南京航線後，成為繼美國聯合航空、達美航空和德國漢莎航空之後，第四家每周運營兩個往返中國國際航班的航空公司。韓亞航空早前已每周執飛一班仁川至長春航班。

大陸天風證券交通運輸分析師曾凡喆表示，疫情下擴大中韓航班量可望為當地韓僑、留學生、商務人士出行提供幫助。此外，從歐美返回中國的留學生和華人也能經由韓國轉機回中國。

報導引述大陸民航局的消息指出，中韓增開航班也是幫助歐美地區中國乘客回國的變通方法，近期仍有許多在美國的中國留學生陸續返回中國，機位需求仍較高。韓亞航空7月12日首爾飛南京的航班，就以從歐美經韓國返回的中國乘客為主。

報導稱，大陸民航局正逐步放開國際航班。在風險可控且能保障接受能力的前提下，將適度增加部分國家至中國的國際航班。

消息人士說，「這些國家首先疫情得到了較好控制，向我國輸入病例較少，此外，兩國經貿往來密切，或者當地的中國海外公民剛性回國需求強烈，與中國建立『快捷通道』的國家會優先考慮。」

目前中韓「快捷通道」適用範圍已擴大至韓國全境和中國19個省市。從5月1日至6月底，中韓已往返26架次臨時包機，輸運旅客3,697人，其中未出現一例確診病例，為中韓增開航線奠定了基礎。

據大陸民航局5月27日通知，目前已經與中國建立「快捷通道」的國家有韓國、日本、新加坡、英國、德國、法國、義大利、瑞士等八個國家。

航線 韓國

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