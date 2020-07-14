抗病毒鬥士！中科院士曾毅逝世 曾分離出中國首株愛滋病毒

「一個科學研究工作者，一定要忠於自己的職責，我研究病毒，越嚴重、越危險的，更要好好研究。」矢志抗疾病毒的曾毅13日在北京病逝，享壽92歲。曾毅曾分離出中國第一株愛滋病毒，為中國的HIV治療建立快速診斷方法。

新京報報導，據中國科學院官方微博消息，中國科學院院士、原中國預防醫學科學院院長、中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所研究員、北京工業大學教授曾毅病逝。

創鼻咽癌血清診斷 普查45.7萬人

曾毅1952年畢業於上海醫學院（現復旦大學上海醫學院），1973年開始研究EB病毒與鼻咽癌的關係，建立了一系列鼻咽癌的血清學診斷方法；1977年，曾毅帶著自己創立的這種新型血清學檢查方法，赴廣西和當地醫療衛生單位一起組成鼻咽癌協作組，開展大規模的血清學普查工作。

據人民日報報導，截至2005年，在曾毅的推動下，廣西共普查了46萬7957人，查出188例鼻咽癌病人，早期病人占87.2%，使鼻咽癌的早期診斷率從原來的20%～30%提高到85%以上。這些早期患者，由於診斷治療及時而提高治癒率，生命得以挽救。

香港大學微生物系主任吳文翰認為：「曾毅教授為當今癌症預防與控制領域的領導人物之一，是毫無爭議的。」

曾毅從1984年起開展愛滋病毒（HIV）和愛滋病（AIDS）的研究，證明HIV已傳入中國。兩年後，一名美國患者在中國因愛滋病死亡。得到消息後，曾毅立即趕赴昆明，採來了血樣，並著手分離病毒。在北京一間簡陋的實驗室內，在普通的接種櫃裡面，戴上手套成功分離出了中國第一株愛滋病病毒HIV—1AC株，確認了早期中國愛滋病病毒屬於B型。

隨後，他又迅速用分子生物學的方法做出了快速診斷試劑，並經原衛生部批准，使得中國在早期就擁有了自己的診斷試劑。此後，曾毅長年致力於阻斷愛滋病傳染鏈、探索愛滋病治療方法。

此外，曾毅在HPV病毒與宮頸癌和食管癌，HHV-8病毒與卡波西肉瘤等多種病毒與癌症關係領域也做出了重要貢獻。「熱愛祖國，獻身科學，為人正直，治學嚴謹」。這是2009年，曾毅八十大壽時，時任中國科學院院長路甬祥送給曾毅的話。