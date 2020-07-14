95後快遞小哥獲評「高層次人才」 靠真功夫逆襲

從事快遞行業5年，李慶恆因為在今年獲評杭州市「高層次人才」，將在子女就學、醫療保健、車輛上牌等方面享受禮遇，還將享有100萬元（人民幣，下同，約14.2萬美元）購房補貼。拿到高層次人才證書，李慶恆感覺「就像是在做夢」。

工人日報報導，李慶恆近日因為一篇「杭州快遞小哥被評高層次人才」的報導登上熱搜，從安徽到杭州打拚6年、從事快遞行業5年，李慶恆從沒想過有機會能成為高層次人才。

讓李慶恆成功逆襲的是他在2019年8月參加的浙江省第3屆快遞職業技能競賽，他在競賽中獲得快遞員項目第一名，並被浙江省人社廳授予「浙江省技術能手」稱號。

在這份讓人羨慕的幸運背後，這位95後小伙更有著讓人欽佩的硬實力。李慶恆初入快遞公司就十分敬業，起先擔任客服，並主動參與一線快遞員的工作，在電商促銷節日幫忙打包、發貨；他說，這樣的日子過得才充實。

成為快遞分揀員後，他每晚都用最快的速度將包裹準確地分揀完畢，還練就一項「報菜名」本事：無論快遞上標明的是航空代碼、區號還是郵編，他都能立馬回答出來在哪個城市。

李慶恆的努力被看見了，「可能是在一線操作時動作比較麻利，所以第一年就被公司派去桐廬參加了快遞員技能比賽，而且第一次比賽就獲獎了。」他回憶說。之後，幾乎每一年李慶恆都會參加快遞員的相關技能比賽，年年都能捧回獎狀、證書。

而為了準備此次比賽，沒有收投快遞件經驗的李慶恆主動跟著一線快遞員學習快遞派送技巧，每天下班後抽出兩小時練習從數百件物品中挑出航空禁寄物品的「火眼金睛」。

比賽最難的部分是「畫地圖」。12分鐘內要在電腦上完成19票快件的派送路線設計，既要保證每一個快件在派送時限內送達，又要考慮路線的合理優化，用最少的時間、走最短的路。

看到李慶恆成功通過考驗，很多網友留言點贊：「工作不分高低，行行出狀元」、「做一件事做到極致就是優秀」。如今，李慶恆又有了新的目標：提升學歷，爭取能評上快遞業的高級工程師。