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科研天才？小學生5天內完成研究獲獎 被爆父母是研究員

世界日報 / 中國新聞組╱北京14日電

雲南昆明六年級小學生陳靈石憑藉關於結直腸癌基因研究的課題，在全國青少年科技創新大賽獲得三等獎。然而，根據陳靈石的研究筆記，他從上網了解基因到操作「高大上」的課題，只花了短短五天，獲獎過程引發外界質疑。 之後陳靈石的父母被發現均為中國科學院昆明動物研究所的研究人員，研究領域與陳靈石獲獎課題相同。

新京報報導，昆明市盤龍小學六年級學生陳靈石，以。名為「C10orf67在結直腸癌發生發展中的功能與機制研究」的課題，於2019年3月參加昆明市青少年科技創新大賽決賽，獲得一等獎，並於同年12月獲得全國青少年科技大賽三等獎。

全國青少年科技大賽官網上，展示有陳靈石參加實驗的照片及實驗紀錄，陳靈石自稱於2018年1月6日在老師帶領下，來到中國科學院昆明動物研究所，與研究人員商量參與研究工作。

根據紀錄，「2018.1.9老師們給了我一個基因，叫C10orf67。我上網搜了一下什麼叫基因」、「2018.1.13了解PCR技術的原理，知道PCR引物的設計、PCR擴增mRNA底物和熒光基因的概念，大概了解為何通過熒光強弱的比較就能知道哪些基因的mRNA表達水平，進而判斷一個基因在細胞中的表達水平和功能強大與否。」

據報導，美國斯克利普斯研究所（Scripps Research）一位神經生物學博士表示，陳靈石所完成的Western-blot、qRT-PCR、genetic knockdown等分子實驗，「相關專業研究的本科生需要經過大半年訓練才能操作，但實驗結果並不能做到陳靈石同學那樣完美，很難相信一個小學生會有如此精準的手法。」

父母研究同一領域

「這種專業的項目，指導老師應該是專業人員，比如大學教授或研究員。」這位研究人員表示。

中國科學院昆明動物研究所官網13日發布聲明，經初步核查，陳靈石是該所研究員陳勇彬與楊翠萍之子，陳靈石的獲獎論文與父母的研究也屬同一領域。一位研究員表示，「他們是一家子，他們肯定和這個課題有關係。」

中科院昆明動物研究所官網信息顯示，陳勇彬是研究所腫瘤信號轉導研究組負責人，曾承擔「腫瘤發生機理研究」、「Hedgehog(Hh)與Hippo (Hpo)信號通路在腫瘤與乾細胞中的功能和機制研究」等科研項目；楊翠萍則曾承擔過名為「C10orf67在低氧適應及非小細胞肺癌發生髮展中的功能與機制研究」的研究項目，與陳靈石獲獎的結直腸癌課題十分接近。

目前，中國科學院昆明動物研究所已成立調查組，對此事進行深入調查。陳靈石論文的推薦方、雲南省科學技術協會相關工作人員13日則表示，已關注到上述爭議事件，「當時這位同學答辯過了，所以我們把他推進了全國賽」。

基因 腫瘤 楊翠

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