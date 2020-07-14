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父母為拍打卡照 竟把5歲兒「懸掛」峭壁

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電
小男童被一名男子捉着雙手吊在車道邊的懸崖外。(影片截圖)
小男童被一名男子捉着雙手吊在車道邊的懸崖外。(影片截圖)

北京著名景點房山紅井路，一名年約5歲的男童近日被疑似是父親的長輩「掛」在峭壁拍照，身上無任何安全措施；網友狠批該家長無視孩子安危，甚至質疑男童是否拐買回來的，因此才會如此狠心。此事件也引發相關部門關注，表示會加強巡邏。

香港01報導，在峭壁「懸掛」男童的視頻近日在網上流傳，只見年約5歲的男童當日被一名男子捉著雙手吊在車道邊的懸崖外，男子身後有一名女子在拍照；期間男子臉帶笑意，甚至不停抖動雙手，嚇得男童不敢動彈，僅靠雙腿撐着近乎垂直的峭壁，畫面相當驚險。有網友表示，片中男女就是男童的父母。

整段視頻整整16秒鐘，家長都沒有將小孩拉起來，讓路人看了相當心驚。

驚心動魄的畫面引來網友的撻伐，狠批該對男女行為不當，「孩子是拐來的嗎？懷疑不是親生的，才會這麼狠心」、「有病吧，萬一小孩掙扎，你不一定能拉得上來」、「這種家長，可以剝奪他的監護權了！可惡」、「要不要把家長也掛上試試」、「現在有些家長把孩子當成是拍網美照的工具」。

房山紅井路是北京著名的拍照打卡景點，以蜿蜒曲折、盤山而上的車路而聞名，素有「北京秋名山」之稱；許多自駕遊人士和單車手都很喜歡挑戰這條九曲十八彎的崎嶇車路。

北京著名景點房山紅井路。(影片截圖)
北京著名景點房山紅井路。(影片截圖)

北京

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