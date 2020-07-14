癡男求愛不成引殺機 女直播主遭皮帶勒頸倒地

中國大陸一位癡情男子安某愛上直播平台女主播悅悅（化名），對她展開追求，怎料卻因2人談判不成引發殺機，所幸遇上機警的計程車司機報警救助，最終安某遭判處有期徒刑5年6個月。

根據《看看新聞》報導，2019年3月，福建廈門當地男子安某透過直播平台認識悅悅，對她心生愛意，日後再以假名「吳昊」追求悅悅。同年6月25日凌晨，安某與悅悅相約在一處大廈頂樓談論2人未來的規劃，怎料卻引起爭執，安某竟拿出事先準備的皮帶，企圖勒住她，直到悅悅倒地，安某才鬆手。

在此之後，2人再度相約談判，這次安某被悅悅言語激怒，以雙手掐住她的頸部，悅悅癱軟倒地後鬆手，但安某仍趁機將她帳戶裡的人民幣1000元（約新台幣4200元）轉帳至自己的戶頭。

當天凌晨，安某叫計程車將悅悅送醫救治，途中悅悅趁機用「唇語」向司機求救，司機才趕緊報警求助，隨後民警趕到醫院逮捕安某。

報導指出，思明法院認定安某構成故意殺人罪，但考量安某在犯罪過程中停止行動，法院一審判處5年6個月有期徒刑。