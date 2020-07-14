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播疫？香港捐血者也確診 1人已接受輸血

世界日報 / 香港新聞組／香港14日電
捐血者確診惹播疫疑雲 香港中國通訊社
捐血者確診惹播疫疑雲 香港中國通訊社

香港第三波疫情爆發，疫情有可能蔓延至醫院，昨日新增的41宗本地感染個案中，四間公立醫院及一間診所有病人、醫護或其家屬確診。香港文匯報報導，其中更有患者曾捐血，其血小板已輸給伊利沙伯醫院另一名病人，惹輸血播疫疑雲。

59人同地捐血

捐血者確診惹播疫疑雲 香港中國通訊社
捐血者確診惹播疫疑雲 香港中國通訊社

據報導，一名住在慈雲山、媽媽經常光顧慈雲山中心百匯軒的捐血者5日於紅十字會西九龍捐血中心捐血後，昨日確診新冠肺炎，醫管局總行政經理劉家獻醫生指中心一名職員曾與他接觸，當日也有59人曾到同一捐血站捐血。患者所捐的血小板已經輸給伊利沙伯醫院一名病人，醫院已經安排該名病人隔離治療及接受檢測，但劉家獻指相信輸血者受感染的機會不高，「有些文獻、最近在韓國的研究，有些捐血的病人之後有新型冠狀病毒病，追蹤接受血液的病人，沒有因此而感染。」

此外，昨日新增的20宗源頭不明個案中，包括一名92歲婆婆，她前日因為本身的長期病患經急症室入住伊利沙伯醫院，由於她當時沒有發燒，亦沒有上呼吸道感染病徵，醫院安排她入住普通病房，而她在本月9日至10日並曾入住明愛醫院的內科病房。病人確診後雖然即時獲安排轉到隔離病房繼續治療，但伊利沙伯醫院及明愛醫院仍合共有19名病人曾與她入住同一病格，除一名伊利沙伯醫院的病人因為本身自身疾病外，其他病人均已被列為其密切接觸者。

劉家獻並透露，伊利沙伯醫院一名護士為確診的婆婆抽取鼻液時只戴上外科口罩及手套，未有按指引穿上全套個人保護裝備，因而被列為密切接觸者，需被送往檢疫中心，而其他照顧過她的醫護人員則只需接受14天醫學追蹤。

7確診者「無院可入」

報導指出，香港突然湧現大量確診個案，使公立醫院不勝負荷，隔離病床更加吃緊，截至昨晚近9時生防護中心公布所有確診者情況時，顯示有七名確診者仍未安排到合適的醫院進行隔離。劉家獻表示，近期每日新增數十宗確診個案，該局希望盡快加開或重開負壓病房，但有部分負壓病房現正進行維修或檢查，期望能盡快完成相關程序，以便盡快重開作接收患者之用。

另據明報報導，多間食肆出現確診個案群組，多名專家將肇因矛頭指向食肆。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨特別點名5家餐廳，包括同在慈雲山中心的翠河餐廳、百匯軒、薀莎餐廳，及彩雲商場彩龍皇宮大酒樓和上環聚點坊，憂該5店潛藏新冠病毒傳播鏈，籲曾光顧的巿民有不適應盡快求醫。被點名的5家食肆昨已全部暫停營業。

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