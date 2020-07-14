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號稱有35萬粉絲！男子大鬧醫院 遭起底原來是演員

聯合新聞網 / 綜合報導
曾演出過電影《我是路人甲》的兩名演員張喜來（左圖左）、姜濤（左圖右），開直播大鬧醫院。在公安到場後，姜濤態度立變，並向醫護表示道歉（右圖）。圖擷自白衣山貓微博
曾演出過電影《我是路人甲》的兩名演員張喜來（左圖左）、姜濤（左圖右），開直播大鬧醫院。在公安到場後，姜濤態度立變，並向醫護表示道歉（右圖）。圖擷自白衣山貓微博

浙江金華醫院近日有病患的家屬，藉口醫護人員態度不佳而大鬧醫院，號稱自己是有35萬粉絲追蹤的播主，當場開啟直播投訴醫護不負責任。護士長被鬧到受不了，只好請出該院擁有444萬粉絲的醫生一起直播，並錄下鬧場行徑。囂張的病患家屬在公安到場後態度瞬間轉變並道歉，公安警告「靠譜點」，否則「贈送銀手鐲」。事後，鬧事者之一被起底，是曾演出過《我是路人甲》的演員姜濤。

日前一名暱稱「白衣山貓」的浙江金華醫院外科醫師在微博貼文表示，11日一名腳部受傷的病患入院，當時患者拒絕縫合3公分大的傷口，醫生也依其意願。隔日，病患改變主意，要求縫合傷口，原本是在家休息的醫生趕緊趕回醫院處理，到了醫院，病人又反悔不縫了，醫生只好再回家去。後來，病患的家屬卻抱怨醫生對患者不理不睬，開起直播鬧場投訴。

據貼文描述，病患家屬共有三人，兩男一女，兩名男子開直播前自稱是抖音和微博的「大Ｖ」（有大群粉絲的公眾人物），有35萬粉絲追蹤。兩男大鬧護士台，反覆的批評醫護服務不好，搞到護士無法工作。護士長忍無可忍，只好請出擁有444萬粉絲的「白衣山貓」醫師一起直播。最後，公安得知有人大鬧醫院後，迅速趕到處理，鬧場者立時收起原本的囂張態度，表示要向醫護道歉。公安也喊話「你以後靠譜點，也不看看這是什麼地方、什麼人」、否則「真的請你去喝咖啡，還贈送銀手鐲（手銬）」

兩名大鬧醫院的播主也被起底，原來是曾演出《我是路人甲》的演員姜濤、張喜來，而號稱有35萬粉絲的兩人，實際上只各有6.9萬及1萬多名粉絲而已，遇上444萬粉絲的真正「大Ｖ」，狂被粉絲被打臉，「你的良心叫狗吃了？疫情時候醫生頂在最前線，那時候你在幹嘛？現在出來說醫生沒素質？你還要臉嘛」

微博 直播主

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