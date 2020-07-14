經滬返蘇台商可在目的地隔離 南京揚中等地已施行

為了方便台商、台幹及台胞返回大陸，江蘇日前啟動「推動（各地）台企復工復產團隊經上海入境返（目的地）工作」專案，有江蘇台商會長表示，只要集合同城10名以上台胞，先向台商協會申請後，先在台完成核酸檢測，飛到上海再做檢測合格後，整團再搭由各地防控指揮部安排專車，集中到目的地（同城市）進行隔離。

有江蘇台會長商透露，目前已有南京、揚中台商，分別於7月2日、7月10日，從台灣搭機飛抵上海，進行48小時集中隔離並接受核酸檢測和血清抗體檢測，檢測合格後這些台商再搭各地防控指揮部安排專車，到各地指定的定點實行5天集中隔離，加上7天居家管理；南京預計將於月底，再執行一次專案。

本報掌握到昆山、泰州台商協會，日前對台商會員發布「關於推動（各地）台企復工復產團隊經上海入境返（目的地）工作的通知」，經由兩地台商確認「通知」真實性，包括昆山、南京、泰州、揚中等地江蘇台商協會，日前都對會員發布上述相關通知，由各台協統計申請人數，以10人為一組，入境大陸前5天，提交申報表、台胞資訊登記表、公司承諾書、責任告知書等文件。

「通知」提到，入境前72小時內需在台灣衛生主管部門指定的醫療機構，進行至少1次核酸檢測，入境時須隨身攜帶核酸檢測陰性證明及14天自我健康監測承諾書備查。

「通知」要求，台商在辦理登記手續和飛行途中，須佩戴醫用防護或外科口罩，抵達上海後，由上海市相關部門，將團隊送至指定地點進行48小時集中隔離，進行核酸檢測和血清抗體檢測，檢測合格的團隊由各市防控指揮部安排專人、專車，同時企業安排專人隨同，前往上海進行轉運工作。