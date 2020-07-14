快訊

「幫妳呼呼？」控訴已故首爾市長 受害秘書的駭人證詞

價格戰！蘋果傳將推破盤價iPhone 台幣不到9千

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿伯搭巴士沒戴口罩 乘客要送仍堅持不戴…最後全車人下車

香港01 / 朱利安
一名伯伯未戴口罩登上巴士，有女乘客曾向他遞上口罩，但他拒絕佩戴並情緒鼓譟，最後導致全車人下車。圖擷自FB「香港突發事故報料區」
一名伯伯未戴口罩登上巴士，有女乘客曾向他遞上口罩，但他拒絕佩戴並情緒鼓譟，最後導致全車人下車。圖擷自FB「香港突發事故報料區」

香港面臨新一波新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會承認疫情有些失控，如市民鬆懈，個案或幾何式上升。不過，有香港市民昨日在巴士上目擊一名伯伯拒絕戴口罩，其間雖有女乘客好心遞上口罩，但他仍繼續發惡並鼓譟，最後導致全車乘客均需下車。

有網民昨日在facebook群組「香港突發事故報料區」發帖及上傳照片，表示昨午12時許乘搭一輛駛往荃灣西的290A巴士，沒料因一名坐在上層車頭的伯伯拒絕戴口罩，加上情緒鼓譟，導致所有乘客需在港鐵彩虹站附近下車。

樓主向《香港01》表示，事發時巴士有大量乘客，涉事伯伯在彩虹站上車，不久一名女乘客向車長指該伯伯不願意戴口罩，即使她已主動遞上口罩，對方仍拒絕佩戴。經女乘客多次反映後，車長到巴士上層了解情況，後來她因伯伯情緒鼓譟，他遂先讓其他乘客下車。樓主指，其他乘客下車後大喝倒采，更稱巴士公司應「連人帶車入廠消毒」，批評伯伯非常自私，不顧其他人安全。

帖文一出，大批網民怒轟涉事伯伯「累人累己」，「一些人整天不戴口罩以為自己不怕死好勇，但都沒想到隨時傳染給其他人」，更有部分人認為在防疫的非常時期，政府應立法規管市民佩戴口罩，「政府一日不立法規管，同樣情況只會沒完沒了」、「多得是這些人，疫情不會完」。

延伸閱讀：

的士司機疫巿唔戴口罩　突開車門吐痰　拒乘客送口罩稱「唔需要」

好人好事｜伯伯搭巴士跌銀包超緊張　獲2車長相助終失而復得！

文章授權轉載自《香港01》

香港 巴士 口罩 疫情 COVID-19

延伸閱讀

比醫生好賺卻少人做？網曝：這一行月入20萬 全台僅200人

頭部相連連體女嬰共同生活兩年 醫療團隊3次手術成功分離

扯！大陸新人半裸裹床單 躺斑馬線上「拍婚紗」

不戴口罩還公審店員！網怒募「312萬小費」 女奧客竟想對半分

相關新聞

阿伯搭巴士沒戴口罩 乘客要送仍堅持不戴…最後全車人下車

本港面臨新一波新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會承認疫情有些失控，如市民鬆懈，個案或幾何式上升。不過，有市民昨日在巴士上目擊一名伯伯拒絕戴口罩，其間雖有女乘客好心遞上口罩，但他仍繼續發惡並鼓譟，最後導致全車乘客均需下車。

大陸昨新增確診病例3例 均為境外移入

據大陸國家衛健委發布，7月13日0—24時，大陸新增確診病例3例，均為境外移入病例（在上海）；無新增死亡病例；無新增疑似...

經滬返蘇台商可在目的地隔離 南京揚中等地已施行

為了方便台商、台幹及台胞返回大陸，江蘇日前啟動「推動（各地）台企復工復產團隊經上海入境返（目的地）工作」專案，有江蘇台商...

兩岸岳飛文化營 重慶閉營

第四屆海峽兩岸岳飛文化夏令營13日在重慶閉營。在近三個月時間裡，大陸12個省區市師生與台灣地區師生開展多項弘揚岳飛精神的...

牡丹江 將實現鐵、路、空交通網

中鐵第五勘察設計院集團有限公司13日發布消息，由該院負責設計的牡丹江市綜合交通樞紐（公鐵聯運中心）工程正式開工建設。項目...

歷時77分 鄭州2萬噸大橋轉體成功

中國鐵建股份有限公司日前表示，在河南鄭州航空港經濟綜合實驗區迎賓大道上跨機南城際鐵路轉體橋施工現場，隨著4台連續千斤頂的...

為長江解壓 平垸分洪撤逾萬人

大陸長江中下游洪水持續，為減輕洪水壓力，江西省和湖北省開始實行平垸分洪。江西省昨宣布，對鄱陽湖區一八五座單退圩堤，全部主...

山東準新人躺斑馬線拍婚紗 網轟玩命警察驅離

拍攝浪漫婚紗照是許多新人的願望之一，不過一對大陸新人竟在馬路上拍婚紗，不顧身後還有車輛來往，直接半裸裹著床單躺在斑馬線上，行徑相當危險。最終路人報警處理，警方才到現場將兩人驅離。

貴州公交墜湖 司機拖20人陪葬內幕曝光

貴州安順市7日發生一起公交車墜湖事件，導致21死15傷。事故原因12日曝光。據悉，肇事司機張包鋼的租房因棚戶區改造將被拆除，加上他申請公租房未成功，因此心生不滿，飲酒後蓄意駕駛公交車撞毀護欄衝進湖中。

出租車不雅視頻是他？ 「時代中國」首席財務官被撤職

香港日前瘋傳一則「出租車活春宮」視頻，一對男女搭車時在後座激吻、愛撫，過程全被行車紀錄器錄下。有網友肉搜發現，影片男主角疑似是「時代中國財務長（CFO）黃永年」，惟未獲本人證實。但時代中國12日發布公告更換首席財務官黃永年，卻罕見未提及離職原因。

北京觀察／疫情+洪水+地震 撼動中國經濟

中國正面臨前所未見的災難，這災難是公共衛生災難和自然災害的多路夾擊，是全覆蓋的如新冠肺炎，是結隊而來的如近兩日的地震，是一波未平一波又起的大洪水。

江西汛情告急 居民抱被撤離老人困屋頂不願走

江西省汛情嚴重，全縣14座圩堤出現漫堤決口險情，許多村鎮已成孤島，有老人受困屋頂不捨離家，也有受困者試圖泳渡洪水求救。當地政府也號召在外地的遊子返鄉救災，其中在江州，已有近1400人回家鄉抗洪。

熱門新聞

以牙還牙反制美方 陸宣布對美「1機構4人士」實施制裁

村民憶江西潰堤逃命瞬間：死裡逃生5公里、雙腳發抖

賣酒更勝半導體 茅台市值首度超過台積電

陸專家：洪峰最快明晨抵達長江武漢江段

陸200河流汛情凶險 鄱陽湖漫堤淹村

出租車不雅視頻是他？ 「時代中國」首席財務官被撤職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。