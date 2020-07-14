阿伯搭巴士沒戴口罩 乘客要送仍堅持不戴…最後全車人下車

香港面臨新一波新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會承認疫情有些失控，如市民鬆懈，個案或幾何式上升。不過，有香港市民昨日在巴士上目擊一名伯伯拒絕戴口罩，其間雖有女乘客好心遞上口罩，但他仍繼續發惡並鼓譟，最後導致全車乘客均需下車。

有網民昨日在facebook群組「香港突發事故報料區」發帖及上傳照片，表示昨午12時許乘搭一輛駛往荃灣西的290A巴士，沒料因一名坐在上層車頭的伯伯拒絕戴口罩，加上情緒鼓譟，導致所有乘客需在港鐵彩虹站附近下車。

樓主向《香港01》表示，事發時巴士有大量乘客，涉事伯伯在彩虹站上車，不久一名女乘客向車長指該伯伯不願意戴口罩，即使她已主動遞上口罩，對方仍拒絕佩戴。經女乘客多次反映後，車長到巴士上層了解情況，後來她因伯伯情緒鼓譟，他遂先讓其他乘客下車。樓主指，其他乘客下車後大喝倒采，更稱巴士公司應「連人帶車入廠消毒」，批評伯伯非常自私，不顧其他人安全。

帖文一出，大批網民怒轟涉事伯伯「累人累己」，「一些人整天不戴口罩以為自己不怕死好勇，但都沒想到隨時傳染給其他人」，更有部分人認為在防疫的非常時期，政府應立法規管市民佩戴口罩，「政府一日不立法規管，同樣情況只會沒完沒了」、「多得是這些人，疫情不會完」。

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文章授權轉載自《香港01》