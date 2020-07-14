歷時77分 鄭州2萬噸大橋轉體成功

中國鐵建股份有限公司日前表示，在河南鄭州航空港經濟綜合實驗區迎賓大道上跨機南城際鐵路轉體橋施工現場，隨著4台連續千斤頂的同步啟動，重達2萬噸的大橋以平均每分鐘1度的速度逆時針旋轉，在歷時77分鐘旋轉77度後成功轉體，平穩跨越新鄭機場至鄭州南站城際鐵路。

中新社報導，鄭州迎賓大道是中國首個航空經濟先行區鄭州航空港經濟綜合實驗區的東西向中軸線，橫穿新鄭機場核心區，線路全長約11公里，採用雙向8車道設計標準，設計時速80公里，其建成將有效提升鄭州航空港「空中絲綢之路」的運載支撐能力。

由中鐵四院設計施工總承包、中鐵二十五局承建的涉鐵段，上跨機南城際鐵路、鄭萬高鐵及預留的5條遠期鐵路，是鄭州航空港的重要互聯互通項目，也是迎賓大道的咽喉工程。

中鐵四院項目總工程師張艶軍表示，為減少對鐵路運營的影響，2處上跨鐵路橋梁都採用轉體施工方法，先平行於鐵路一側澆築梁體，再用液壓千斤頂牽引梁體實現跨鐵路轉體。

其中，該段跨鄭萬高鐵轉體橋是世界上跨高鐵整幅最寬的轉體橋，已於去年10月成功轉體併合龍；此次完成轉體的跨機南城際鐵路轉體橋是全線的最後一座大型轉體橋。

中鐵二十五局現場負責人丁健稱，該轉體橋處於互通匝道過渡至主幹道的關鍵區段，橋面寬度由38.85米漸變寬至41.375米，為國內少見的大噸位超寬T形剛構轉體橋。由於橋梁前後兩端寬度不一致，導致主墩兩梁端重量差達200多噸，技術人員通過轉體稱重、配重等技術手段，使結構體重心回到橋墩中心，確保轉體過程中安全順利。

鄭州航空港經濟綜合實驗區是中國首個上升為國家戰略、目前唯一一個由中國國務院批准設立的航空經濟先行區，規劃面積415平方公里，規劃人口260萬人，定位於：國際航空物流中心、以航空經濟為引領的現代產業基地、內陸地區對外開放重要門戶、現代航空都市、中原經濟區核心增長極。

鄭州迎賓大道是新鄭機場至鄭州南站唯一的快速通道，隨著其跨鐵路段最後一座轉體橋轉體成功，迎賓大道的「咽喉」也將隨之貫通。