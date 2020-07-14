牡丹江 將實現鐵、路、空交通網

中鐵第五勘察設計院集團有限公司13日發布消息，由該院負責設計的牡丹江市綜合交通樞紐（公鐵聯運中心）工程正式開工建設。項目建成後，中國北疆著名邊貿城市牡丹江將實現「鐵、路、空」立體交通網，為服務中國北疆旅遊、促進中俄邊貿提供交通支撐。

中新社報導，牡丹江素有「雪城」之稱，是中國北疆重要的區域中心城市，更是中俄經貿重要開放門戶。其新建的牡丹江站既是中國「八縱八橫」高鐵路網中「最北一橫」組成線路哈牡高鐵的終點站，也是滿洲里、綏芬河兩大中俄陸路口岸的銜接中轉站。

「該項目作為牡丹江站的配套補充部分，總建築面積為9670平方米，實現了地下一層與地上三層的綜合功能布局」。中鐵第五勘察設計院集團有限公司牡丹江交通樞紐項目設計責任人孫玉剛表示，該項目從功能設計上充分結合了建成的牡丹江站及地方規劃因素，延續牡丹江站對人流、物流的交通流線組織，再綜合交通樞紐建設進一步優化、整合該高鐵核心區的交通組織，樞紐設置了待發區、環車道和地下換乘口，讓交通流線在公、鐵換乘之間更加靈活。

牡丹江市綜合交通樞紐項目預定2021年9月底投用，建成後與牡丹江海浪機場相呼應，形成北疆「鐵、路、空」立體交通格局，實現區域綜合運載能力的全面升級，將從「通行效率」上再次拉近中國對俄乃至歐洲腹地經貿往來、人文交融等全方位「時空距離」。