兩岸岳飛文化營 重慶閉營

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第四屆海峽兩岸岳飛文化夏令營13日在重慶閉營。在近三個月時間裡，大陸12個省區市師生與台灣地區師生開展多項弘揚岳飛精神的交流活動，增強文化自信，促進心靈契合。

中新社報導，本屆夏令營於4月20日開營，7月13日閉營，先後開展徵文比賽、分散交流、集中交流三大板塊活動，涵蓋兩岸青少年交流、文化交流、基層民間交流三大元素。

大陸渝、京、滬、贛、鄂、冀、蘇、蒙、豫、浙、皖、魯12個省區市師生和台灣地區師生先後開展了‌「學習岳飛」徵文賽、書法繪畫展、誦讀岳飛詩詞、講岳飛故事、展演「岳家拳」等活動。

本屆夏令營集中交流活動於7月13日在重慶復旦中學、重慶關岳廟舉行，180多名兩岸「小岳飛」代表、在渝台胞、岳飛協會代表、岳氏宗親和重慶復旦中學師生參加。活動中，海峽兩岸的「小岳飛」們開展視頻連線，同書報國志、同唱傳統戲、同舞岳家拳、同誦《滿江紅》，並一同紀念中國人民抗日戰爭勝利75周年。

舉辦「學習岳飛」徵文比賽，是本屆夏令營的重頭戲之一。徵文比賽於4月20日啟動，海峽兩岸學生踴躍參加、積極投稿。投稿反映了兩岸學子在學習民族英雄岳飛過程中，對如何傳承和弘揚岳飛精神的思考和見解。

組委會共收到徵文稿632篇，數量居歷屆夏令營之最，其中台灣學生投稿154篇。經過兩輪評選，共評出一等獎13篇，二等獎22篇，三等獎49篇。

海峽兩岸岳飛文化交流已有20餘年。「精忠報國、忠孝傳家」的岳飛精神不僅是中華優秀傳統文化的瑰寶，也是助推兩岸青少年交流的一張名片。兩岸先後在大陸、台灣地區成功舉辦了三屆岳飛文化夏令營。參加岳飛文化夏令營活動的台灣學生，大部分是台灣「小岳飛」獎學金獲得者。從2012年開始，由台灣泰安旌忠文教公益基金會主導評選的「小岳飛」獎，至今已評出近千名「小岳飛」。

夏令營 徵文 抗日戰爭

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