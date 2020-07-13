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貴州公交墜湖 司機拖20人陪葬內幕曝光

世界日報 / 中國新聞組／北京13日電
貴州安順市7日發生一起公交車墜湖事件，導致21死15傷。圖／取自微博
貴州安順市7日發生一起公交車墜湖事件，導致21死15傷。圖／取自微博

貴州安順市7日發生一起公交車墜湖事件，導致21死15傷。事故原因12日曝光。據悉，肇事司機張包鋼的租房因棚戶區改造將被拆除，加上他申請公租房未成功，因此心生不滿，飲酒後蓄意駕駛公交車撞毀護欄衝進湖中。

綜合媒體報導，安順市公安局警方通報，公交司機張包鋼今年52歲，他已在事故中死亡。警方調查發現，張包鋼時常感嘆家庭不幸福、生活不如意，他在工作時被分配到一套40平方公尺的自管公房，但今年7月他的租房被拆除，且他申請的公租房也沒有順利取得，因此感到非常不滿。

張包鋼7日撥電話聯繫對班司機，提出要提早交接班，之後，張包鋼不僅購買白酒和飲料，還透過微信聯繫女友，透露出厭世情緒，接著飲用白酒駕駛公交車至西秀區虹山水庫大壩，他先是降低車速，躲避來往車輛，之後突然轉向橫穿5個車道，加速撞毀護欄，衝進虹山湖水庫中。

官方通報公交車墜江案真相後，引發網民熱議，並迅速登上微博熱搜榜。有網民指，張包鋼對社會不滿，又搞不過政府，才以這種極端方式報復社會，可惜公交車上的21條人命。也有人擔心，報復社會的事件，以後還會發生。

人民日報也痛批，「因一己激憤，拉無辜生命陪葬，罪不容赦。報復社會的極端惡行，決不可作為解決社會問題的『助攻』予以道德美化。」

但也有網民關注公告中提及，「張包鋼分到的自管公房被拆遷，協議補償72542.94元，未領取」是什麼意思？為什麼沒領取，是補償太低嗎，就是說他沒有得到應有補償？引發另一波討論。

對此，調查組也將進一步深入調查，房屋拆除和接訪接訴過程中如有違法違紀行為，將依法依紀嚴肅處理。

事故 水庫

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