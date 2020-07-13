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出租車不雅視頻是他？ 「時代中國」首席財務官被撤職

世界日報 / 中國新聞組／北京13日電
香港一對男女在計程車上忘情擁吻、愛撫。圖擷自facebook
香港一對男女在計程車上忘情擁吻、愛撫。圖擷自facebook

香港日前瘋傳一則「出租車活春宮」視頻，一對男女搭車時在後座激吻、愛撫，過程全被行車紀錄器錄下。有網友肉搜發現，影片男主角疑似是「時代中國財務長（CFO）黃永年」，惟未獲本人證實。但時代中國12日發布公告更換首席財務官黃永年，卻罕見未提及離職原因。

時代中國12日發布公告更換首席財務官。集團指出，自2020年7月10日起，黃永年退任本公司之首席財務官職務，牛霽旻先生兼任本公司首席財務官一職。

42歲的黃永年任職時代中國首席財務官才滿一年時間，卻突然被換下，公告更罕見未提及黃永年退任CFO的原因，引發網友諸多揣測，有人懷疑與日前流出的不雅視頻有關。

加上時代中國內部通報，黃永年的行為雖屬於私人生活，但嚴重違反公司價值觀及企業文化，因此撤銷首席財務官及助理總裁、兼香港公司總經理的職務。似乎坐實網友猜測。

綜合媒體報導，流傳的視頻中，只見一對男女上了出租車後就摘下口罩熱吻，男子更伸手摸向女子胸部，最後，女子更趴在男子褲襠位置長達40秒，激情互動似乎忘了前座還有司機在，整個過程大約4分鐘。

視頻瘋傳後，一度登上熱搜，有網民批評司機缺德，將乘客隱私公開，但也有人認為該男女不應在車上做出過分親暱的舉動，十分傷風敗俗。

事後，有網友肉搜男子身分，指他疑似是時代中國的CFO。新聞曝光後，該公司股價連三跌，市值蒸發至少超過17億港幣（約2.2億美元）。

據公開資料顯示，黃永年畢業於哈佛大學商學院高級管理課程，並於美國賓夕法尼亞大學取得榮譽學士學位。另有消息稱，黃永年已婚，還有兩個女兒。

據悉，黃永年在金融、投資組合管理和行政管理擁有逾20年工作經驗。他早前曾被高盛亞洲聘請從事自營買賣交易，並曾任職於摩根史坦利銀行及地產團隊的股票研究分析師。

時代中國控股有限公司小檔案

原名時代地產控股有限公司，是中國房地產百強企業，華南地區最具影響力的房地產開發企業之一。公司於1999年成立，逐漸發展成為以住宅地產為主、商業地產和物業管理為一體的集團企業。

2013年12月11日，時代地產在香港上市，成功塔建了國際融資平台。目前，公司總資產已超過450億元人民幣，業務輻射廣州、佛山、珠海等諸多經濟發達城市，擁有45個處於不同開發階段的項目，為超過八萬家庭提供住宅。

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