北京觀察／疫情+洪水+地震 撼動中國經濟

中國正面臨前所未見的災難，這災難是公共衛生災難和自然災害的多路夾擊，是全覆蓋的如新冠肺炎，是結隊而來的如近兩日的地震，是一波未平一波又起的大洪水。

所謂新冠肺炎，持續已超過半年，對其如何的全覆蓋，又如何糟蹋人們的生活和重挫社會經濟，已不用多說。

對地震用結隊而來，可能有人不理解，大家都盯著唐山地震，因為1976年的唐山大地震死了數十萬人、毀了一座城，而地震局張大嘴說這次地震是44年大地震的餘震，以這理由叫大家別怕，相當的彆扭。

但更彆扭的是地震36小時內結隊而來。先是11日上午9時半，甘肅隴南市禮縣發生2.9級地震；接著是12日凌晨2時半，重慶巫山縣發生3級地震；然後是12日早上6時半，唐山地震5.1級；當天下午1時雲南紅河州綠春縣發生4.4級地震、下午3時在四川阿壩州若爾蓋縣發生4級地震。這些地震都是震級低、無傷亡，但仍值警惕，比如沒人注意的巫山地震，那可是長江三峽工程庫區，還被叫做庫區核心區。

說到巫山，令人想起長江三峽大壩的安危，就帶出一波又一波的大洪水話題，是從長江上游重慶水漲，到三峽大壩遭遇洪峰，到武漢全淹，再到杭州新安江水庫九孔全開泄洪，最後到今天的話題，中國最大的淡水湖鄱陽湖，遭遇有紀錄以來的大洪水。

鄱陽湖位於江西省，在長江中下游流域，今年長江大水，加上江西河水都漲，就給鄱陽湖帶來發生流域性大洪水的可能，目前最新的說法，是鄱陽湖標誌性水文站星子站的水位井內的湖水，12日零時漫過一道紅色標記，那是1998年大洪水時的水位22.52公尺，這標誌著鄱陽湖水位突破了有水文紀錄以來的歷史極值。

今年以來江西降雨量都較常年偏多二成，特別是6月以來多六成，7月以來致災暴雨維持在贛北。於此江西的贛江、饒河、修河、信江、鄱陽湖接連發生大洪水，超警站次數之多歷史罕見。鄱陽湖水位在6月下旬開始快速上漲，當前鄱陽湖湖口站已超警戒水位2.3公尺，較同期偏高3.9公尺，其水位的偏高、連續漲幅、單日漲幅，都是歷史罕見，於此預測鄱陽湖將發生流域性大洪水，一點不誇張。

鄱陽湖是中國最大的淡水湖，現在值得關注的是，其大洪水來襲意味著什麼？首先當然是重擊江西省，江西省本月初至今已經有505萬人受災，40萬人緊急轉移，當局警告鄱陽湖可能發生大洪水，意味著災情更大。

此前官方數據說中國27省區受災，受災人數近3000萬人。以值來計算，江西一省就占受災人數的六分之一。而目前鄱陽縣已有14座堤防出現漫堤決口險情，十多個村莊被淹。鄱陽湖如果發生流域性的歷史大洪水，由於這一流域已占江西省的九成七，江西受災人數就不以百萬計而以千萬計了。一個省受災人數千萬，何其慘烈。

再放眼看去，作為最大的淡水湖，流域廣被，鄱陽湖流域大洪水，不只是湖區的災難，也不只是這個淡水湖流域的災難，因鄱陽湖入長江水量年均1460億立方米，超過黃河、淮河、海河水量的總和。大洪水即意味著長江中下游的江西以下長江流域，也要準備迎接大洪水。這還不只是1998年大洪水的重演，如果波及長江三角洲，就有可能進一步重挫中國經濟。