江西汛情告急 居民抱被撤離老人困屋頂不願走

江西省汛情嚴重，全縣14座圩堤出現漫堤決口險情，許多村鎮已成孤島，有老人受困屋頂不捨離家，也有受困者試圖泳渡洪水求救。當地政府也號召在外地的遊子返鄉救災，其中在江州，已有近1400人回家鄉抗洪。

綜合媒體報導，潘陽縣蓮湖鄉聯外道路已被洪水阻斷，當地村莊被水淹到僅露出房頂和樹尖。鄉長表示，蓮湖鄉共31個村，從6月8日就開始疏散村內群眾，但仍然有很多人沒有出來。如今水位瘋漲，30個村基本上已全淹沒，往鄉里走的公路沒了。

洛陽神鷹救援隊特勤大隊成員陳艷濤說，有的村民為了保留家裡財產，不願意轉移，尤其很多五、六十歲的老人捨不得走。「洪水漲上一層，他們躲到二層，漲到二層再躲到三層，最後就到了房頂上」，還會對搜救員說，「我們年年水都這麼大，等水退了就行」。

另外還有一座小山丘已被洪水淹沒成「小島」，島上受困者因手機沒訊號，一直沒能求救成功，其中一人只好冒險跳水，一路游到了有人的地方，才向指揮部求救成功。

九江市柴桑區也已啟動一級防汛應急響應，江洲鎮居民12日在碼頭等到撤離，小車、摩托車排隊上船，人們也都帶著棉被等生活物品。有居民說，捨棄房屋心情沉重。此前當地發布通知，全鎮除青壯年需留下防汛外，其餘人員13日前全部撤離。

江洲鎮也號召在外務工江洲人返鄉抗洪，有企業家特意從外地趕回來捐款捐物，也有高三學生剛參加完高考，回家就上了堤壩參與防汛工作。今年22歲的楊博上周得知家鄉水勢上漲後便返回村里抗洪，他在南昌工作，2019年剛剛畢業時就參與過家鄉的抗洪工作，「累是很累，但為了家鄉就很值得」。

洪水秒吞房 屋主：已負債累累

此外，鄱陽縣日前一棟房屋五秒被洪水吞噬的短片引關注。據屋主黃紫宜稱，事發時一整排共五棟四層房屋陸續倒下，他家是其中第四棟房屋，房屋倒塌前，還有5萬現金（人民幣）來不及拿出來，自己曾想搶救財物被女兒哭喊攔住，「爸不能拿，保命，不要了，不要了」。他感嘆說，為了蓋房，家中早已負債累累。

而在湖北武漢，據長江委水文局預測，長江洪峰將在14日抵達武漢，屆時漢口水位將達29米，武漢的沿江堤防屆時將面臨更加嚴峻的考驗。12日晚21時，長江漢口站水位到達28.76米，超越1996年7月22日的28.66米，成為有水文紀錄以來的歷史第四高位，部分路段江水已高過城市主幹道。預計19日以後，湖北省梅雨季才能結束，降雨方會逐漸減弱。