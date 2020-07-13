唐山5.1地震 專家：老震區餘震

唐山市古冶區昨天上午發生芮氏規模5.1地震。中國地震台網中心專家分析：此次地震是唐山地震老震區內又一次正常起伏活動。根據目前的觀測資料和震例分析，短期內老震區再次發生規模5以上地震的可能性不大。

據新京報報導，中國地震台網中心指出，1976年唐山規模7.8地震級別大，餘震區地震持續較長時間的起伏活動屬於正常狀態。1976年7月28日7.8級地震至1977年5月12日規模6.2地震期間，唐山震區共發生27次規模5以上地震，較為頻繁。此後，餘震活動明顯衰減，僅發生5次規模5以上餘震（包含本次）。上一次規模5以上餘震發生於1995年，距今25年。

至於哪些地區處於老震區的範圍？中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，唐山老震區範圍較大，南近天津寧河，北靠秦皇島、灤州。該地區小震、中等地震較常見，包括去年12月的豐南地震等，都是該區域內的地震。

此外，北京地震局在對此次地震進行專家解讀時也表示，此次地震發生在1976年唐山規模7.8地震餘震區內。唐山地震餘震區的地震活動非常豐富，呈起伏衰減狀態。

河北地震局統計，截至昨日10時00分，共發生餘震33次；地震震中位於唐山市古冶區，距唐山市區28公里，距北京市區177公里，距天津市區132公里。該地震造成河北唐山市中心震感強烈，天津、河北承德震感明顯，北京、河北廊坊、滄州等地有震感。

住朝陽區金台路附近的李先生說：「我住在單位宿舍，沒感覺明顯晃動，周圍同事也沒有跑出來。後來在朋友圈看到有朋友發消息說感覺挺明顯。」