075兩棲攻擊艦現蹤 搭載神秘無人直升機

中國海軍建造的首艘075型兩棲攻擊艦4月11日發生冒煙事故，外界擔憂恐延遲該艦交付時間。不過最新照片顯示，該艦組裝工作或已接近尾聲。另有網民近日拍到該艦搭載新型無人直升機的畫面。

香港01報導，據網路流傳照片顯示，075型首艦艦島腳手架已全部拆除，組裝工作接近尾聲。同時，網友還曬出075型首艦正在進行洗消作業演練的照片。

075型首艦於2019年9月25日下水，稍早前的4月11日，該艦發生冒煙事故，艦體和內部艙室被煙塵燻黑。據稱原因與焊接不當操作有關。不過，當時船廠僅耗時半天就完成清洗，預料未對艦體產生實質影響。

排水量達3萬6000噸的075型兩棲攻擊艦是中國海軍最新增添的新型作戰艦船，可搭載包括直-9、直-10、直-18、直-20在內的各型直升機，以及登陸艇、裝甲車等。

報導指出，對於075的命名，中國海軍發言人程德偉此前說，根據軍方規定，巡洋艦、兩棲攻擊艦及以上級別艦艇以行政省和直轄市命名。猜測認為，075或被命名為北京艦、上海艦。

另有媒體報導，有網民拍到075型兩棲攻擊艦搭載新型無人直升機的畫面。從照片來看，此款無人直升機外型十分小巧。相關人士表示，雖然這款新戰機看起來小巧，但內部搭載先進的傳感器設備，控制系統也採用了AI技術，都是六代機才具備的特徵。推測這款無人直升機具備呼叫「殲20」戰機支援，或者直接與「殲20」戰機聯合作戰的能力。