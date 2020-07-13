香港民主派初選 建制派批「偷步」宣傳

為爭取香港立法會席次過半，香港民主派一連兩日舉行立法會選舉初選。工聯會立法會議員王國興批評，泛民派無視疫情嚴峻，仍然舉行人群聚集的所謂「初選」活動，置市民健康不顧。他又質疑，是次活動完全是違法違憲，在提名期展開前偷步宣傳，對其他參選人不公平，要求當局正視問題，將「初選」所有開支計算入有關參選人的選舉經費內。

文匯報報導，王國興表示，泛民派所謂「初選」屬偷步宣傳行為，因為正式的選舉提名於7月18日才展開，泛民派卻提前一周，在全港200多個點設票站發動市民「投票」，一方面為泛民派參選人拉票；另一方面，所謂參選人都是統一宣傳口號，就是高舉什麼「與逆權抗爭」云云，目的是要製造反對特區政府的氣氛。

他又指，對於選舉事務處至今仍未發表聲明感到遺憾，並指對於選管會一言不發，表示強烈不滿。他強調，有關活動的費用須列入選舉經費，參選人必定要如實作出申報。

另據明報報導，初選期間，各區亦發生零星衝突。初選候選人、中西區區議員何致宏，昨傍晚於筲箕灣太安樓街站拉票時，被巡經警員截查，於其腰包檢獲一包「懷疑危險藥物」，涉管有危險藥物被捕，由警員鎖上手銬帶署扣查，已獲准保釋候查，7月下旬向警方報到。何致宏獲釋後斥警方濫捕，只為打壓民主派初選候選人。

九龍東候選人譚得志（快必）昨午12時許於黃大仙下邨龍輝樓對開擺街站，一名女子與譚的支持者爭執，女子離開後突有玻璃樽及兩袋垃圾從高處墜下，譚及團隊義工隨即報警。譚表示，今次已是他在上址擺街站期間，第三度有人高空擲物，幸無人被擊中，他則在躲避期間腳部撞柱受輕傷，並無大礙。警方表示，調查後暫無人被捕，事件中無人受傷或財物損。