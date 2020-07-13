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村民憶江西潰堤逃命瞬間：死裡逃生5公里、雙腳發抖

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
江西省鄱陽縣雙港鎮雙豐村村支書彭芳臘，向記者講述雙峰南圩堤失守時，他帶著官兵朝高處狂奔5公里的經過。其身後是洪水漫過圩堤後，淹沒了農田。取自封面新聞
江西省鄱陽縣雙港鎮雙豐村村支書彭芳臘，向記者講述雙峰南圩堤失守時，他帶著官兵朝高處狂奔5公里的經過。其身後是洪水漫過圩堤後，淹沒了農田。取自封面新聞

中國大陸多地已連續暴雨超過一個月，各處陸續傳出漫堤甚至潰堤的消息，其中，江西是受災最嚴重的幾個省分之一。陸媒披露，有江西村民回憶日前當地潰堤逃命瞬間：「死裡逃生跑5公里」，雙腳直發抖！

據封面新聞報導，7月12日傍晚，江西省鄱陽縣雙港鎮博士水庫的堤壩邊上。連續數天的抗洪搶險日子，只有這一刻是平靜的——水面平靜，村子也安靜。

僅片刻，平靜被打破。從村莊裡踱步而出的武警官兵，快速散布到堤壩上，橙色救生衣的鮮亮，蓋過了新壘（堆疊）的黃土。村民彭芳臘和彭俊英丟下碗筷，加入隊伍，剪尼龍繩、裝土、蓋油布……

「水文專家來看過了，預計還要漲。我們已經壘夠了黃土，再裝些沙袋壘一層。」彭芳臘的嗓子乾裂嘶啞，面龐黝黑泛亮。和洪水對抗多日，他曾敗下陣來，卻不敢絕望。

受持續強降雨和上游來水的多重影響，江西鄱陽湖流域面臨1998年以來最為嚴峻的防汛形勢。已先後有三個水文站突破歷史極值，且水位仍在上漲。

截至7月12日7時，饒河鄱陽站水位已達22.74公尺，超過1998年水位13公分，目前仍在上漲中。緊鄰鄱陽湖饒河流域的雙港鎮雙豐村、雙港村，汛情嚴峻。

「雙峰南圩堤是鄱陽湖邊上，保護雙豐村、雙港村等村莊的第一道堤壩。」雙港鎮副鎮長周紅玲說，該圩堤修建於1998年之前，在1998年那次洪水中，是扛過來了。

「汛情第一天，家門口的街道就被淹了。」雙豐村村民趙君方回憶，那是7月7日之前，「我家房子在低處，漲水最快」。她沒來得及細心記下水位變化的時間，只知道水從蓋住腳背很快漲到了淹沒肚臍的位置，家當即就回不去了。

待趙君方投靠到地勢較高的同村親戚家時，更多的洪水追了過來。

作為雙豐村黨支部書記，彭芳臘已三天三夜未曾合眼，但讓他痛苦和辛酸的，不是身體的疲勞。

兩天前，彭芳臘站上了雙峰南圩堤，開始「守堤」。他帶著村民和前來支援的武警官兵一起，忙補漏、補洞。「圩堤老了」，和洪水對抗了兩天，他感受到了圩堤的「年老體衰」。

洪水徹底衝破圩堤，堅守終於放棄的那一刻，彭芳臘正和11個武警官兵，在分段的區域做最後的修補努力。那是7月11日凌晨4點過，「我們當時的心態，依然是要誓保雙峰大堤的」。

彭芳臘記得，那時圩堤的漏水處越來越多，河水的水位線也逼近了堤壩高度，「突然又掛起了風，大風一刮，水漫過來，機器吃不消，漏洞也突然變大，水沖了進來……」

嘩嘩的水聲中，彭芳臘聽到有指揮員吶喊：「找制高點，這裡已經保不住了，先保人吧！」熟悉地形的彭芳臘，衝著周圍的11個年輕戰士喊：「跟著我，不用怕！」就這樣，他帶著一眾人沒命地跑，一口氣跑到了5公里外。

周紅玲記得，她見到彭芳臘時，聽到對方說的第一句話是：「我現在好害怕，腳都在發抖，如果晚一點跑，我們可能都被沖走了。」

彭芳臘回憶，當時自己有機會跑捷徑，「從下面直接衝到水庫堤壩上來」。但他放棄了，「我不能帶著武警官兵跑這裡，地勢不熟，有溝有壑，他們摔了怎麼辦」。最後彭芳臘選擇了往另一邊制高點跑。

「當時的情況是人越想跑越跑不動」，直到現在，他的腿還在酸痛中，「如果晚走一步，害了官兵們就……」他哽咽了。

第一道圩堤失守，僅2個小時時間，洪水淹沒2萬多畝農田，奔向部分村民的家中。

彭俊英也是村支部書記，他所在的雙港鎮雙港村，與雙豐村處在雙峰南圩堤一左一右，兩個村子的大部分莊稼，都被吞進了洪水中。「房子也遭了不少，兩個村合起來，差不多300戶的人房子泡了水。」

漫過雙峰南圩堤後，洪水停在了博士水庫的堤壩前，這個原本是灌溉水庫的護庫堤壩，如今倒成了阻隔洪水的最後一道防線。「水庫下面是5個村，更遠是通向雙港鎮上」，彭俊英指著水庫和洪水水面說，洪水沒有淹過來之前，這下面的農田位置比水庫水面低，靠著水庫灌溉。現在洪水水面倒比水庫水位線高了。

「至少5米深」，彭芳臘對洪水淹沒的深度作了判斷。

博士水庫邊上，雙港村趙蓉芬的家有4層樓。站在家門口壘得高高的黃土上，她和同村人打望著洪水水面——那是近乎與她家2樓房頂一樣高度的水面。「這要是垮了，房子自然是淹了」，除了觀望，趙蓉芬拿不出其他辦法。

彭俊英的家在水庫下游，用他自己的話說，「洪水水面至少高過房頂2層樓」，他自然理解村民的心情，「人在，堤在」，他對自己說狠話，誓要把博士水庫堤壩這道最後防線守住了。

水庫 鄱陽湖 漏水

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