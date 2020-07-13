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抗疫故事走上銀幕 博納影業擬拍「中國醫生」
廣州日報今天報導，中國大陸博納影業集團計畫拍攝以抗疫為主題的電影「中國醫生」。中國專家鍾南山說，疫情對人的心理影響已大過身體，期待這部以抗疫為主題的電影能撫慰心靈。
報導表示，著名呼吸道疾病專家、中國工程院院士鍾南山在相關座談會上談到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）時表示，相信人類永遠比病毒聰明，現代社會有發達的醫療科技和社會管理措施，再加上全世界醫務人員、甚至一般民眾目前都對科學應對疫情有了基本常識，不再像以前那麼被動。
在防疫上，他說，接下來要注意兩方面的工作，一是要研究全世界如何加強合作，二是注重對人們心靈的撫慰。
鍾南山說，他最近與一些國外醫療界的朋友交流時，經常感受到對方的壓力。
他說，「國際疫情依然沒有得到有效緩解，這對人心理的影響要大過對身體的影響。我們現在需要一個提升士氣的辦法，或者說心理疏導的辦法」。
為此，鍾南山表示，期待「中國醫生」這部純粹抗疫主題的電影用講故事的方法引導、鼓舞大家。
據報導，「中國醫生」將由香港導演劉偉強執導，劉偉強也參加了上述座談。
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