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陸專家：洪峰最快明晨抵達長江武漢江段

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
長江武漢段洪水一般受到四個方面影響，一是長江上游（宜昌以上）洪水，二是洞庭湖流域洪水，三是湖北境內沿江支流洪水，四是鄱陽湖流域洪水的頂托（高水位）影響。長江日報
長江武漢段洪水一般受到四個方面影響，一是長江上游（宜昌以上）洪水，二是洞庭湖流域洪水，三是湖北境內沿江支流洪水，四是鄱陽湖流域洪水的頂托（高水位）影響。長江日報

武漢逢多事之秋，疫情後又遭洪水襲擊，7月12日20時，長江武漢關水位達28.76公尺，排歷史最高第四位。長江委水文專家分析，預計洪峰最早在明（14）日凌晨抵達長江武漢江段，抵達武漢關後水位在29公尺左右，為該站有水文記錄以來歷史第三位。

長江日報報導，長江水文網顯示，12日10時，武漢關水位達28.68公尺，超過1996年28.66公尺最高水位，排歷史最高第四位。長江委水文局預報，7月12日，長江中下游洪水洪峰正在通過城陵磯江段，繼而將通過漢口、九江、大通江段。

本輪洪水沿江主要控制站的洪峰水位，均將位居歷史前列，這也是今年入汛以來，長江武漢段迎來的最大洪水。

根據長江委水文局預測，預計洪峰最早在14日凌晨抵達長江武漢江段，抵達武漢關後水位在29公尺左右，流量達每秒5.8萬立方公尺。

長江委水文專家分析，長江武漢段洪水一般受到四個方面影響，一是長江上游（宜昌以上）洪水，二是洞庭湖流域洪水，三是湖北境內沿江支流洪水，四是鄱陽湖流域洪水的頂托（高水位）影響。

「長江洪峰的形成比較複雜，受到區域性降水、上下游來水等多重因素疊加。」專家稱，此輪洪峰主要來源洞庭湖來水和長江中上游干流來水影響，其次是武漢下游鄱陽湖入江洪水的頂托。特別是洞庭湖來水最為明顯，12日18時，監測洞庭湖湖水進入長江城陵磯達每秒3.3萬立方公尺，而長江上游來水被三峽攔截後下泄流量已降至每秒1.9萬立方公尺。

武漢市防辦專家稱，和1998年長江上游來水形成洪峰不同，此輪洪水是在長江中游持續形成的高水位，並達到一定峰值。長江委自7月10日將長江水旱災害防御三級應急響應提升至二級。

武漢 鄱陽湖 預報

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