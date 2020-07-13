長江中下游再遇强降雨 發布多個黃色山洪災預警

7月11日至12日，大陸降雨整體出現階段性减弱，不過，南方仍需防範前期强降雨可能引發的城鄉積澇、山體滑坡、中小河流洪水等。13日起，強降雨又會出現在長江中下遊，大陸中央氣象台發布多個黃色山洪災害氣象預警。大陸中央氣象台預計，降雨整體短暫减弱後，13日至16日，雨帶又會緩慢南壓，主要强降雨區域會出現在長江中下游地區，與7月4日至7日强降雨雨帶有較大的重合度。

據新京報報導，10日，重慶北部和東南部、貴州西北部、廣西東北部、湖北東北部、安徽中北部、江蘇中北部及山東東南部、河南東部和南部等地部分地區出現豪雨或大暴雨。11日强降雨現身的地區與10日重合度高，但由於强降水範圍减小，强度减弱，中央氣象台於11日解除豪雨藍色預警。

11日白天，强降雨帶北抬，江蘇北部、安徽北部、山東東南部、重慶南部、貴州西南部等地出現大雨，山東日照、江蘇徐州、重慶南川等局地豪雨，江蘇連雲港、重慶武隆局地有豪雨到大暴雨（105毫米～183毫米），上述地區最大小時降雨量30毫米～61毫米；內蒙古中部、河北中北部、北京北部、吉林中部出現分散性大雨或豪雨。

預計12日-14日，華北和西北地方東部多陣雨或雷陣雨，雨量發布不均，局地有大雨或豪雨，並伴有短時强降水、雷暴大風、冰雹等強對流天氣。14日至16日，西南地區東部、江漢、江淮西部、江南北部等地還將有一次强降雨過程，上述部分地區有大到豪雨，局地大暴雨。

黃色山洪災害氣象預警發布。中央氣象台預報顯示，13日至16日，雨帶又會緩慢南壓，主要强降雨區域會出現在長江中下游地區，重慶東部、貴州北部、湖北、湖南北部、江西北部、安徽中南部、江蘇南部、上海、浙江北部等地的部分地區還將有大到豪雨，局地大暴雨。