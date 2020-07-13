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陸200河流汛情凶險 鄱陽湖漫堤淹村

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
7月12日下午，江西省鄱陽縣，因鄱陽湖水位持續上漲，位於鄱陽湖東岸的鄱陽湖濕地科學園受淹。中新社
7月12日下午，江西省鄱陽縣，因鄱陽湖水位持續上漲，位於鄱陽湖東岸的鄱陽湖濕地科學園受淹。中新社

大陸從六月初至今，安徽、江西、湖北、重慶等地連續暴雨，引發嚴重暴雨洪澇災害。全大陸200餘條河流發生超警戒以上洪水，其中19條超歷史紀錄。大陸最大淡水鄱陽湖水位突破1998年歷史極值，持續上漲的水位導致江西鄱陽縣出現漫堤險情，整個鄧家村幾乎全被洪水浸泡，有的房子僅僅冒出房頂。

大陸水利部長鄂竟平昨帶領工作組赴江西抗洪，大陸國家主席習近平也發出指示，稱防汛形勢十分嚴峻。

大陸水利部昨將水旱災害防禦Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。截至昨午，今年洪澇災害已造成27省3789萬人次受災，141人死亡失蹤，直接經濟損失822億人民幣。

據星島日報報導，受上游地區水庫泄洪及強降雨影響，江西鄱陽縣縣域內河流、湖泊水位暴漲。昨日零時，鄱陽湖標誌性水文站星子站的水位井內，湖水漫過一道紅色標記——「1998年洪水位22.52M」。

這標誌著大陸最大淡水湖水位突破有水文紀錄以來的歷史極值。就在前一晚，江西還有兩個水文站先後突破歷史極值，且水位均仍在上漲。

當地防汛形勢異常嚴峻，鄱陽全縣14座圩堤出現漫堤決口險情。鄱陽鎮問桂道圩堤日前再次決口，潰口長達120公尺，致使上萬畝農田受災，這是該堤63年以來第二次出現決口。當地一名五十多歲的村民表示，這是他出生以來見過的最大的洪水。

另據南方都市報報導，昌洲鄉中洲圩堤原本一邊是河流，另一邊原本是農田和村莊，如今很多民房被淹沒，乍看上去和河流並無分別。

近日引發關注的一棟民房五5秒被洪水吞噬的影片也出自鄱陽。據屋主介紹，事發時一整排共五棟四層房屋陸續倒下，他家是其中一棟。房屋倒塌前，屋主曾想搶救財物被女兒哭喊著攔住：「爸不能拿，保命，不要了，不要了。」

江西省委書記劉奇前日前往鄱陽湖等地檢查防汛工作。江西省防汛抗旱指揮部前日將防汛應急響應提升至一級，並預測鄱陽湖可能將發生流域性大洪水。

目前江西全省防汛工作已進入戰時狀態，全力展開搶險救災。因人手配備不足，江西江洲鎮官方曾發出公開信，呼籲鄉親回家抗洪。截止前日，陸續有1500多名在外工作的鄉親回鄉抗洪，昨預測還有一兩千人返鄉。

據大陸中央氣象台消息，6月1日至7月6日期間，長江流域的累計降雨量為近六十年以來第二多，超過1998年降雨量。江蘇太湖昨下午平均水位上漲至4.45公尺，超警戒水位0.65公尺，當局將太湖洪水升為橙色預警。另外，南京長江下關站水位超十公尺，是自三峽蓄水以來該站水位首次破十，離歷史最高值僅剩0.22公尺。

鄱陽湖 淡水

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