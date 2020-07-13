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洪水壓境 長江流域一日內13水文站水位超越歷史高位

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
江西省鄱陽縣一度出現險情，目前缺堤位置已封堵超過一半。（新華社）
江西省鄱陽縣一度出現險情，目前缺堤位置已封堵超過一半。（新華社）

大陸強降雨引發的洪災持續，大陸國家防汛抗旱總指揮部將防汛Ⅲ級應急響應，提升至Ⅱ級。

長江流域在一日內有13個水文站，水位超越歷史高位、11個站超越保證水位、88個站超出警戒水位。大陸最大淡水鄱陽湖，突破有水文紀錄以來的歷史水位。

據香港電台報導，長江水利部門說，湖南嶽陽洞庭湖標誌性水文站城陵磯站，水位升至1904年建站以來的第6高水位，作為洞庭湖及長江流域水情指標，反映整個洞庭湖區的防汛形勢，進入非常緊急的狀態。

江蘇省防汛防旱指揮部決定，提升江蘇長江、太湖地區的防汛應急響應至Ⅱ級；安徽省防汛抗旱指揮部就要求各地，密切監察重點流域、區域及設施，加強巡查，果斷疏散在危險區域的民眾。

南方汛情持續下，揚州市防汛防旱指揮部決定，昨晚10時起，將長江防汛應急回應，由Ⅲ級提升至Ⅱ級。

另據央視報導，受長江上游及中游來水影響，長江三江營最高水位超越警戒線0.19公尺；瓜洲閘最高水位超越警戒線0.66公尺；泗源溝閘最高水位超越警戒線0.73公尺。

長江部分流域來水量昨晚10時達到每秒8萬3900立方公尺，超過1998年長江大洪水的最大洪峰流量，水文部門預料來水量將進一步增加，高水位維持較長時間。

抗旱 淡水 鄱陽湖

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