漳州根親文化 促兩岸民間交流

「強烈的根親文化認同感，讓台灣開漳聖王信眾尋根熱情高漲，兩岸宮廟間的交往不斷加深。」談及開漳聖王文化，福建省漳州市雲霄縣博物館館長湯毓賢如是表示。

中新社報導，大唐儒將陳元光及其家族、將士從中原南來，奠定漳州文明之基，他捐軀後，被追封為「開漳聖王」。唐以後，開漳後裔不斷向台灣等地區遷徙，也帶去了開漳聖王信仰文化。

漳州市是重要台胞祖籍地，台商投資聚集區。1987年，兩岸交流的閘門打開後，漳台民間交流活躍。據統計，台灣現有2300萬人口中，祖籍在漳州的約占40%。

福建漳州是重要台胞祖籍地，台商投資聚集區。圖為位於漳州市龍海市馬崎村的連氏宗祠。馬崎村是連戰的祖籍地。（中新社）

關帝文化、保生文化等漳台兩地相同的文化和信仰，與開漳聖王文化一樣牽繫著漳台的家族血脈和宗族親情。自台灣開放民眾赴大陸探親以來，台胞返閩尋根謁祖、續譜聯誼者紛至沓來。

86歲高齡的連宗和是漳州市龍海市馬崎村村民，他與連戰同為連氏十八世，2006年4月，連戰在馬崎村連氏宗親的邀請下，首次回鄉尋根祭祖。

至今，連戰題贈的墨寶仍保存在宗祠內。漳州市連氏宗親聯誼會會長連惠南介紹，而後成立了馬崎連氏兩岸民間文化交流服務中心，讓兩岸鄉親多了個落腳點。

不少台胞尋根謁祖的同時，選擇在他們的祖籍地投資創業。1993年初，58歲的李瑞河在他的祖籍地漳州開闢了事業和人生的第二個春天。這位天福集團創辦人，特地投資1億元人民幣建起「唐山過台灣」石雕園，通過一組組生活場面表現台商的祖輩從大陸到台灣篳路藍縷建立家園，以及台商回大陸祖地投資創業的情景。

近年來，漳台兩地民間往來不斷加強，通過族譜對接、歌仔戲等文化交流、同名村鎮互動等多種形式，密切文化傳承與發展。