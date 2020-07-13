90後父女 東莞騎行上西藏

中國大陸廣東一名「90後」爸爸和他4歲的女兒，剛完成了一件在別人看來很「瘋狂」的事情—騎行72天，跨越4000多公里，從廣東東莞一路玩到西藏拉薩，也意外成為網紅。

新華社報導，1994年出生的阿鈄，曾是運動特長生，有良好體能基礎和戶外旅遊經驗。20歲時，他曾騎行去過一次西藏。今年突如其來的疫情，讓阿鈄感悟很多。

「平時要工作、上學，為生活忙忙碌碌地打轉。現在女兒不用上學，店裡也沒有幾個客人，一天下來不是發呆，就是在玩手機。與其這樣，不如重拾夢想，帶著女兒騎行去拉薩！」阿鈄說。

籌備了半個多月，制定騎行路線和食宿規劃，一路穿過廣西、雲南，抵達西藏，4000多公里的路，沿途是4歲女兒兜兜未曾見過的風景。「兜兜在東莞長大，一路上看到很多沒見過的東西，都特別興奮。」阿鈄說。

臨出發前，阿鈄買了一台無人機。每天，他都會剪好當天拍攝的作品，發到自己的抖音號上。出發的時候，他的抖音號只有幾百個粉絲，現在已有近200萬粉絲。

他們一路上也認識了很多騎友。有些人看過阿鈄發的抖音，驚喜地跟他們打招呼，有些人不認識他們，卻也熱情地加油打氣。「有次一位大哥看到我們，直接拎了一箱牛奶打算給兜兜。」阿鈄說，善意的禮物堆滿了小拖車，兜兜差點沒地方放腳。

帶著女兒騎行去西藏，同樣的風景、路途，可阿鈄的心態不一樣了。「20歲的時候，追求的是速度，和其他騎友比誰厲害。但現在很單純，享受和女兒一起在路上的感覺。」

作為「90後」家長，阿鈄說，決定帶著兜兜去騎行，是因為這很像人生，「有時候覺得很難的事情，只要不停往前走，就能做到。」

意外在網絡走紅之後，阿鈄在朋友圈發了一段話：「雖然今年的行程已經結束，但我們一直在人生的路上，一直往前走，尋找著自己的意義……小小的她對這個世界有太多好奇，我想帶著她去探索這個世界，讓她知道這個世界的模樣，做她的引路人，讓她去尋找自己的人生。」