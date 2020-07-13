排除萬難 閩台棒球雲競技 成功舉辦

「同心力、雲逐夢」2020閩台棒球交流線上活動11日在福州市海峽奧林匹克體育中心和台灣嘉義市稻江科技暨管理學院棒球場舉行。

新華社報導，活動中，在閩青年選手和在台青年選手各9名「1+1」聯合組隊參賽。每組選手在兩個賽場輪流上場進行打擊，各計時3分鐘，以每組全壘打總數計分。經過激烈角逐，楊曜澤（福州賽場）、陳宇宏（台灣賽場）以15支全壘打的總成績獲得冠軍。3個小時的直播時間裡，開播累計觀看量達到50萬。

「千難萬難，交流不能停。」福建省棒壘球協會常務副會長任智雲說，通過直播連線的方式，在福建福州和台灣嘉義兩地，以棒球全壘打大賽的比賽模式，實現閩台青年選手「雲聯手、雲競技」。

自2017年首屆「海青杯」兩岸青年棒球邀請賽舉辦以來，福州與台灣的棒球交流不僅規模持續擴大。「本次閩台連線全壘打大賽的舉辦，是特殊狀況下的兩岸體育交流模式的創新，是兩岸棒球交流多元化的很好的嘗試。」台灣地區學生棒球運動聯盟秘書長陳德華在直播視頻致辭中提到。

「在這裡我認識了很多台灣的朋友，有一位朋友從台灣來福州時還特意送了我一雙捕手手套。我去年跟著學校去台灣交流，也送了他一個小米手環。」談起和「海青杯」的緣分，今年剛從福建農林大學畢業的溫瑞騰說。第四次參加兩岸青年棒球邀請賽的他，與海峽對岸的朋友建立了深厚友誼。

「以前打球是為贏，但現在是把棒球當作一種語言，在這裡交朋友，快樂打球。」在平潭四向棒壘球俱樂部擔任棒球教練的台灣青年楊曜澤說，這是他第一次參加線上的活動。

「棒球在台灣發展得比較好，但在福建省還在起步階段，」福建省社會體育指導中心主任陳三平說，此次活動對促進兩岸體育交流，提升棒球運動在福建的發展有著積極意義。