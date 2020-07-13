連夜撤家園 他們飽嘗洩洪之苦

浙江省杭州市下轄的建德市，是一座安處西陲的山區小城，風光秀麗，生活靜謐。2020年7月7日新安江水庫「九孔全開」，一小時就流出約兩個西湖的水量，位於新安江大壩腳下的建德市首當其衝。居民在擔心害怕中暫別家園，洩洪前後的城區景象，看了讓人痛心。

錢江晚報報導，新安江水庫開啟九孔洩洪，隨之而來的是迅速上漲的江水，水位高、水流急，造成建德主城區部分低窪地帶出現江水倒灌，沿江小區多處進水。

7月8日上午9時起，建德近江花園內水位逐步升高，建德消防大隊發現共三幢房屋六個單元的人員需要疏散，立即啟動衝鋒舟並由社區送往安置點。遇到行動不變的群眾，消防隊員直接背起。經過4個多小時，成功撤離300餘名群眾。

早在九孔洩洪之前，建德已經組織街道、社區轉移部分群眾前往安置點休息。8日晚上7點半，在建德新安街道水韻賓館安置點，59歲的市民蔣阿姨和老公徐師傅剛吃完晚飯，正在房間裡看電視休息。

「我們住在拱新公寓10樓，今天九孔洩洪後，江水倒灌進來，單元門口淹到小腿肚，雖然家裡沒事，但小區現在已經進不去了，這兩天就搬出來過渡一下。」

蔣阿姨說，早在7月7日下午，她就接到社區的轉移通知。「新安江大壩建成61年了，之前還沒有九孔洩洪過，大家都知道，這次水肯定厲害，所以就馬上帶了幾天的換洗衣服，傍晚就來到了這裡（安置點），一開始還沒帶身分證，好在社區幫忙，刷了臉也就入住了。」

雖然離開家裡，兩口子擠在不足十平米的小房間裡，但蔣阿姨和丈夫心態還是很樂觀，「我也去江邊看過了，江濱公園都淹了，但如果不下雨，我想應該兩三天後，就能回到家裡了。」

在距離不遠的新橋賓館內，原本住在羅桐社區的童大伯和老伴何奶奶也在房間內休息。童大伯已經90歲高齡，精神依舊很好，時不時還刷一會手機微信。

「我們兩位老人腿腳不好，所以家住在一樓，這次九孔洩洪，家裡肯定免不了積水。」童大伯說，7日下午，家中尚未進水，但社區工作人員已提前通知他和老伴需要轉移去安置點休息。「我女兒跟女婿知道了，就趕過來幫我們把屋子裡的家具抬抬高，社區工作人員還幫我們把電器搬到樓上臨時存放，後來我們拿了點衣服，打了個車就過來了。」

報導說，新橋賓館是此次新安江街道最為集中的一處臨時安置點，共安置居民260人。新橋賓館總經理王一中表示，7日接到需要安置居民的情況後，賓館就動員原先入住的上百位旅遊團的客人，騰出足夠的房間作為安置用途，讓周邊居民能順利前往安置點入住休息。

這場洪水，牽動了全體杭州人乃至浙江人的心，他們相信，等洪峰褪去，這座城市一定會恢復原來的容顏，甚至比原先更美。