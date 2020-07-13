與洪災賽跑 9閘全開的水庫

世界日報 / 中國新聞組／整理

中國南方暴雨引發洪災不斷，華東最大水庫、位於浙江杭州的新安江水庫此時又破天荒的「九閘全開」洩洪，讓飽受「雙層」水患之苦的下游居民痛在心裡。

「一葉舟輕，雙槳鴻驚。水天清、影湛波平......水淹過來啦！」遍及中國各地的2020夏季極端降雨，在肆虐長江中上游後，持續東進的豪雨水氣，也對華中地區的錢塘江流域帶來嚴重的洪水威脅。

聯合新聞網「轉角24小時」報導，從新安江水庫一路延伸至錢塘江流域的華中地區，近日紛紛「做大水」。錢塘江流域之中，又以下游的桐盧縣、建德市等地災情嚴重。這波洪水之災，一方面是因為連日來肆虐南方的強降雨帶，逐漸北上所致；另一方面，也與上游的新安江水庫洩洪有關。

76個西湖 洩洪疏導卻緩慢

因上游水量過多，為疏導連日暴雨的蓄洪壓力，浙江省「千島湖」下游的新安江水庫，自7月7日早上8點開始，展開史無前例、閘門全開的「九孔洩洪行動」。不料水庫洩洪一路全開、持續了50多個小時，直到9日中午12時為止，水庫下游接受了總計「多達76個西湖」的洩洪水量，並出現各種淹水通報，但水庫內的水位卻只下降了10公分，疏導進度相對緩慢。

這是新安江水庫自1959年建成以來首次九孔全開洩洪，各種接連而來極端的洪汛警報，讓錢塘江流域下游的杭州各地，繃緊了神經，頭痛無比。

為何會如此？報導引述浙江建德市水利局的總工程師賴建軍解釋，這主要是因為水庫上游（也就是千島湖）在豪雨不斷之下，大量雨水又持續注入，一出一入之間，一時仍難以加快洩洪速度，不過「入庫水量從開始的8000多立方米／秒，到現在的5000多立方米／秒」，已正在作用。

根據賴建軍的說法，新安江水庫持續了50多個小時的洩洪量已達10億立方公尺左右，大約等同於「76個西湖」的水體量，十分驚人。鑑此，上游的新安江、中游段的富春江、以及下游的錢塘江流域，各地城市紛紛發出官方警示，呼籲民眾防患水災、土石流等災難；而在全開洩洪以前，水庫下游沿岸的高危險地區，也陸續疏散撤離居民。

9孔全開 民嘆下游最倒楣

儘管浙江當局強調，面對極端水患、九孔全開的新安江水庫，壩體本身安全沒問題，只有部分堤岸坍塌。但對下游一帶的城市居民來說，擔憂仍揮之不去——已經洩洪能量全開的新安江水庫，若疏導速度始終不及注入的暴雨？或者，大雨繼續沒完沒了地下下去，又該怎麼辦？

對此，有中國網民直白地表示，「這樣洩下去，倒楣的我們下方...。」不過微妙的是也有部分發言，認真驚嘆浩浩江水水質清澈、氣勢磅礡，不負其古往今來的浙江美名。

根據中國官方的氣象預測，起初徘徊在華南的大量水氣，已延伸至華中地區。除了錢塘江流域的浙江、安徽省有各種洪災消息傳出，受災頗為嚴重的湖北黃梅，截至8日早上8點的24小時降雨量更達到331.9mm，創下當地氣象有紀錄以來的單日最高降雨量。這波豪雨帶也預計將再繼續北上，可能在本周末擴散至黃河、淮河一帶。

作為新安江水庫下游、接入錢塘江的富春江，流經杭州桐盧。此處曾被蘇東坡讚嘆「三吳行盡千山水，猶道桐廬更清美」，也曾寫下一闕《行香子．過七里瀨》，抒發遊覽富春江的心懷，因而得名。

而「七里瀨」指的就是往錢塘江奔去的富春江，水流因兩岸並夾而湍急，綿延七里，故而得名。此外，此處也是元代名畫家黃公望的《富春山居圖》，畫中所繪的實景地。

說起因新安江水電站興建而積蓄的人工湖千島湖，報導說，許多人會想起1994年的「千島湖事件」。當年3月31日，一艘載有24名台灣遊客的觀光船「海瑞號」，在千島湖水域遊覽時遭遇劫匪燒船搶奪，全數台灣遊客被殺害，慘劇升高了當時兩岸關係的緊張，也讓當時雙邊政府與民間的交流一度冷卻。這起事件，後來也在港星周潤發主演的《賭神2》中，出現了「千賭湖」的諷刺影射。

水庫 暴雨 豪雨

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