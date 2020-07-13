德陽小發明家 獲宋慶齡獎學金

大陸教育部近日公布了第十四屆宋慶齡獎學金獲獎名單，來自四川省德陽市岷山路小學的「小發明家」郭佳怡榜上有名；與她一起上榜的，還有成都師範學院德陽高級中學初三學生陳雨。

據了解，宋慶齡獎學金以宋慶齡名字命名，表彰鼓勵中小學生中思想品德、文化、藝術、體育、科技方面的成績優秀者。本屆宋慶齡獎學金共獎勵1538名優秀學生，四川共有84人入選，德陽有兩人。

2019年，郭佳怡發明的「愛兒寶車內高溫自動報警系統」，獲得大陸青少年航太實踐科學創作活動實物製作一等獎。當時她看了很多關於兒童被遺忘車內、因高溫導致死亡的新聞報導，便在指導老師的幫助下，發明瞭這套自動報警系統。該系統安裝有紅外探測模組、溫度檢測模組、降溫裝置、車窗開啟裝置、蜂鳴報警裝置、衛星定位模組等，車主離開後自動對車內是否有滯留兒童進行監測，從而起到提醒車主、為被困者贏得救援時間的目的。

另一名上榜者陳雨，則是位孝順的好姑娘。因為父母都在外地工作，她跟著爺爺奶奶生活，不但學習成績優異，還會照顧老人，孝順懂事，被同學們視作標竿。