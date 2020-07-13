棒壘球情緣／台商張爸爸 帶領昆山奪冠

來自台灣的棒壘球教練張文山，扎根昆山周市鎮，在3所中小學校義務執教7年，從無到有，培養出2支青少年棒壘球全大陸冠軍隊，並帶領愈來愈多的台商，加入到義務執教和志願服務的行列中來，用一顆小小的壘球，畫出昆台融合最美曲線。

張文山不是教師，卻為許多教師樹起了榜樣。365天，只要學生在，他便在。綠茵場上，他領著孩子一同奔跑；領獎台下，他黝黑的臉上閃著慈愛之光；孩子們的成長煩惱，也會和他分享，並親切地叫他「張爸爸」。

17年前，被台灣總公司派到昆山分公司的張文山，心中有些彷徨。昆山對他來說，是一個全新的世界，家人不在身邊，也沒有什麼朋友，當時公司的周邊除了廠房，就是種滿莊稼的田地。

慢慢地，張文山開始認識了一些在昆山的台商朋友，也開始逐漸適應在昆山的生活。為豐富大家的業餘活動、促進彼此交流，有著專業棒壘球技藝的張文山利用周末時間，組織20多位台商進行棒壘球訓練比賽。之後，隨著成員的不斷擴大，組建了昆山台商棒壘球聯盟，正式把台灣流行的棒壘球運動引到昆山來。

在昆山茁凡自動化設備有限公司，熟悉張文山的員工都知道，這位來自台灣的老總，每天都要上「兩分班」。4年前，張文山受邀來到昆山周市鎮華城美地小學，擔任校軟式棒壘球隊教練，讓孩子們體驗棒壘球運動的魅力與快樂。

雖然不拿一分錢的報酬，但張文山卻將其當成了自己的一種事業。此時的張文山，正處於創業期，各種事務不斷，為了不影響學生們的訓練，他每天睡覺前，將要交代的公司事務編成微信，早上5點半起床洗漱完後，發到公司管理群裡；6點半前，早早來到學校操場等候學生。冬練三九，夏練三伏。張文山訓練的學生人數超過了500人，最早的一批學生已經走上工作崗位，而他依然在球場上奔走忙碌。

2014年，張文山與相戀多年的大陸女友朱慧蓉結婚，很多人以為他會將生活的重心轉移到家庭，讓人們意想不到的是，妻子朱慧蓉也出現在操場上，成為張文山最得力、最默契的助手。

這些年，張文山幾乎把所有的業餘時間都用在了球場，陪著孩子們訓練，2019年，夫妻倆做出一個重要決定，張文山從經營多年的企業事務中脫身，全心投入棒壘球教學。

在張文山的悉心教導下，華城美地小學2014－2016連續三年，獲得昆山市中小學生軟式棒球錦標賽冠軍；2018年獲得全大陸軟式棒壘球錦標賽五六年級組冠軍。2019年，張文山帶隊參加全大陸青少年體育俱樂部聯賽軟式棒壘球總決賽，周市中學榮獲冠軍，華城美地小學蟬聯冠軍，他本人也獲得了最佳教練獎。張文山的「棒壘球情緣」，成為昆台融合的一段佳話。