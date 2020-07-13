未來車加速 滬推首條城區自駕道路

上海浦東新區11日宣布，在浦東的金橋開發區推出上海首個中心城區自動駕駛開放測試道路。該道路豐富的城市場景將成為人工智能技術的最佳試驗場，驅動「未來車」產業加速駛入現實。

新華社報導，位於浦東金橋的自動駕駛開放測試道路，一期規畫里程30.6公里，涉及申江路等10條道路，是中國大陸超大城市中心城區率先開放的智能網聯汽車開放道路測試場景。在此之前，上海已投入運行嘉定、臨港以及奉賢等區域的開放測試道路，但這些道路均位於郊區。金橋的加入，使得上海的自動駕駛測試場景形成了四位一體、錯位互補的發展格局。

上海自貿區金橋管理局相關負責人表示，金橋開放測試道路首期將以「單車智能」測試為主，待條件成熟後，再適時推進道路智能化，實現車路協同測試。未來，在保障道路安全、確保交通順暢的基礎上，將推動全區域道路開放，為「未來車」產業的集聚發展打下基礎。

上海首個中心城區自動駕駛開放測試道路落戶金橋，和該區域深厚的產業基礎有密切關係。目前，金橋集聚了上汽通用、聯合汽車電子等一批中外汽車企業，是上海的汽車產業高地。在華為上海研究所等企業基礎上，金橋還啟動了上海首個5G產業生態園建設。5G+智能網聯汽車，將加速自動駕駛汽車的落地應用，推動浦東的「未來車」產業發展壯大。

2020世界人工智能大會期間，上海浦東11日推出人工智能創新發展方案。據上海市浦東新區科經委主任唐石青當日介紹，浦東新區正圍繞「1+3+6」總體藍圖，打造人工智能創新發展「浦東方案」。

滴滴自動駕駛服務道路正式上線，自動駕駛車輛前排配有兩位安全員。圖為車輛在自動駕駛狀態下快速行駛。（中新社）

根據該方案，有6項重點工程任務：機器人產業集群、上海人工智能知識產權國際交易中心等若干重點標竿性工程建設。到2021年，實現人工智能企業集聚突破700家，人工智能相關產業規模突破1000億元人民幣。

作為中國大陸首個人工智能創新應用先導區—張江人工智能島，正在建設200萬平方公尺新空間載體，未來將新引進數千家企業。張江集團董事長袁濤表示，張江人工智能島正「由島變區」，已集聚大中小企業100家，至2025年，張江人工智能集聚區預計企業數量會超過3000家。