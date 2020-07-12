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貴州公車墜湖調查公布：司機因房屋被拆不滿犯案

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
貴州安順一輛載有高考考生的公車，7日衝入水庫。圖／新華社
貴州安順一輛載有高考考生的公車，7日衝入水庫。圖／新華社

貴州安順一輛載有學生的公車，7日中午突然撞壞道路護欄，墜入西秀區虹山水庫中，安順警方12日發布通報表示，經深入偵查調查，涉事52歲司機張某鋼因生活不如意和對拆除承租公房不滿而犯案；而張某鋼無女兒，僅與前妻育有一子，網傳張某鋼女兒因高考失利投湖自殺為謠言，已立案調查。

星島日報報導，通報指出，張某鋼案發時是安順市公共交通總公司一車隊駕駛員，2016年與妻子離婚後，租住姐姐女兒的房子，常感嘆家庭不幸福。

張某鋼之後在西秀區柴油機廠（後更名為西秀區釀造機械廠）工作時分到一套40平方公尺自管公房，但公房將被折除，申請公租房又不成功而感到不滿。

7日上午張某鋼在住處附近菸酒店買了白酒和飲料，之後將白酒裝入飲料瓶，用黑色塑料袋裝著前往交接，他又透過微信語音聯繫女友，流露出厭世情緒，並在駕駛時趁乘客到站上下車時，飲用了飲料瓶中的白酒。

結果在中午時行駛至西秀區虹山水庫大壩時，先是降低車速，避來往車輛，後突然轉向加速橫穿5個車道，撞毀護欄，衝入水庫，導致車上包括張某鋼在內21人死亡，15人受傷。

公安對張某鋼屍體解剖和物證檢驗，證實溺水死亡，未發現致死性疾病，在胃內容物、心血管，尿液等多檢材中檢出乙醇，排除安眠鎮靜類、抗精神失常類、毒品等常見毒藥物。從現場提取的飲料瓶中，檢驗出含乙醇成分的液體200毫升。

警方經偵查查明，並聽取檢察機關意見和建議，根據刑法第一百一十五條之規定，張某鋼以危險方法危害公共安全的行為涉嫌嚴重刑事犯罪。

水庫

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