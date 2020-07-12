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類文革？中國30省市中小學 清理數十萬部非法圖書

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電

為了深化愛國主義教育和純淨意識形態的要求，中國正在進行一場大範圍清理圖書的行動，對內容非法和不適宜的圖書進行剔除。網友據此聯想，這與當年的文革焚書有類似之處。

美國之音引述路透報導指出，中國教育部2019年10月15日發布了《關於建立全國中小學圖書館圖書審查清理專項行動的通知》。通知要求對中小學圖書館的圖書進行審查清理。目前，至少30個省市已經對學校圖書進行了清理，數十萬部內容非法和不適宜的圖書被移除，很多付之一炬。

被清理的圖書包括內容陳舊過時、破損和盜版書籍，但是同時也包括題材「非法」和「敏感」書籍。「非法」圖書包括「危害國家統一、主權和領土完整」，「擾亂社會秩序，破壞社會穩定」，「違背黨的路線方針政策，汙蔑、醜化黨和國家領導人和英模人物」；「不適宜」的圖書包括「不符合社會主義核心價值觀」，「宣揚宗教教理、教義和教規」，「宣揚狹隘民族主義和種族主義」等。

一名農村的中學教師表示，他們學校的清理工作是4月下旬開始的，職員在學校放學後對圖書進行檢查。他們連續工作七天，每天夜裡工作5到6個小時，翻閱成千上萬冊，找到大約一百本符合教育部規定的圖書，然後填寫表格上報。清理內容包括傳統的連環畫，基督教和佛教有關圖書以及「 1984」。

中國的內容審查工作在習近平的領導下一直從嚴進行，北京政治分析人士，清華大學前講師吳強表示，「這是文革以來針對圖書館的首次運動」。吳強表示，「爭奪年輕人的頭腦是中共一件最重要的事情」，因為香港年輕的抗議活動讓當局認清教育的事實。上海復旦大學教授孫沛東說，「發生如此殘酷抗議的原因就是香港缺乏愛國教育」。

報導稱，教育部發布了《2019年全國中小學圖書館（室）推薦書目》，這份長達422頁的書單列出的圖書包括《共產黨宣言》、《毛澤東詩詞》、《湯姆叔叔的小屋》等，裡頭也包含了迪士尼兒童故事《小熊維尼》。

圖書館 教育部

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