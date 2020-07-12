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上萬支豬蹄漂來 鋪滿東莞沙灘

世界日報 / 中國新聞組／北京13日電

多名網友爆料稱，廣東東莞市虎門威遠島臨近虎門大橋一帶的海面及沙灘上，11日突然出現大量豬蹄，目測數量過萬，總重量估計超過20噸。此外，海灘上還滿是發臭的不明動物內臟，讓附近居民看得怵目驚心。市政及防疫部門工作人員已展開清理並追查來源。

來源：YouTube

東莞時報報導，據爆料網友提供的圖片顯示，在虎門威遠島虎門大橋附近，海戰館對面的沙灘上發現了大量的豬蹄，目測數量過萬。

海戰館管理人員證實並稱，10日深夜11時左右，他們發現有零星的豬蹄漂上沙灘，由於夜已深，打算翌日上班進行清理，但11日上午卻驚訝地看到，成千上萬的豬蹄幾乎鋪滿了整個沙灘，於是聯繫了虎門市政部門前來支援。

「豬腳和內臟散布海岸有近一公里長，目測有幾十噸。」虎門市水務局相關負責人李先生說。據李先生介紹，「發現時海上剛退潮，這些發臭的豬腳和不明動物內臟明顯來自水上，但是海上漂來，還是上游河道漂來的，情況不明」。

報導說，到11日上午11時左右，市政部門對沙灘的清理已經基本完成。但他們發現，出現豬蹄的地方遠不止海戰館前的這片沙灘，附近海岸線都出現了這種情況。據現場工作人員估測，全部豬蹄可能超過20噸。

由於新型冠狀病毒疫情未歇，這批來源不明的豬蹄和內臟出現，引發當地居民及網友恐慌，擔心「難道又是什麼疫情蠢動的前兆？」，有人猜測是海上走私丟包，或是進口商怕被查出來病毒就在附近海上扔了，有網友形容看了照片後說「嘴裡的豬腳飯突然就不香了！」

市政工作人員目前正全力清理，避免它們在高溫下加快腐敗變質，影響周邊的景觀和環境。對於清理上來的豬蹄和內臟，將聯合防疫部門進一步處理。至於這批豬蹄與內臟的來源，當地公安與相關部門已介入調查。

報導稱，按常理，正常的豬蹄密度比較大，不會浮於水面，只有在長時間浸泡發脹後才會漂浮起來。而這批豬蹄是來自哪裡，貨主是誰，是什麼原因被沖到水裡，還有待相關部門進一步調查釐清。

沙灘

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