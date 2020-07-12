上萬人解除隔離 北京新發地市場重啟

北京第二波疫情爆發地新發地市場的工作人員，第二批被隔離期滿且通過核酸檢測的5000多人，昨天解除隔離，加上第一波解隔離的5000多人，已有上萬人可重返新發地市場，市場外也排起回來領取個人物品的隊伍。

據北京日報報導，一名負責配送蔬菜的劉姓司機昨天表示，自己是第二批解除隔離的人員，核酸檢測結果為陰性，在闊別29天後，終於回到市場牽回自己的送菜小貨車。

「6月11號我去了一趟牛羊肉綜合交易樓，是去樓上去買調料。」劉司機說，一開始也很害怕，不知道會被怎麼安排，所幸隔離點的服務很周到，「快遞來了很快就能給我們送進房間，三餐也很及時送到，醫護人員也特別耐心，我隔離期間前後做了6次核酸檢測，2次抽血，都是陰性」。現在他解除隔離了，還須簽承諾書，要在未來七天做好健康監測。

報導說，第一批解除隔離的是新發地市場其他區域隔離人員，包括5月30日至6月13日未到過新發地市場牛羊肉綜合交易大樓，且隔離人員同批次進入隔離點，隔離期間隔離點未出現陽性檢出者的，實施的是14+7天的隔離政策。該批人員已有5000多名於7月7日解除隔離。

第二批是主要是新發地牛羊肉綜合交易大樓隔離人員，風險等級高，採取14+14天的隔離觀察措施，隔離期滿核酸檢測結果為陰性的，方可解除隔離觀察，並要簽署承諾書，承諾此後7日內進一步做好健康監測，外出做好個人防護，出現異常情況及時向所在地社區、村報告。

報導說，和劉司機從一個隔離點解除隔離的人有65人，包括牛羊肉大廳的商戶，其中55人回到新發地市場取車和個人物品。在神農門的登記點，商戶們按照一米線的距離排隊登記領取車證、手環，隨後坐上新發地市場安排的擺渡車去往各自的區域取車取物品，牛羊肉大廳內暫未向商戶開放。大大小小的車輛都是從三農門駛出，駛出前車輛都要再經過一次全方位的消毒，然後按照事先規畫好的路線駛出駛出，保障車輛、人員不聚集。