拉警報！江西已有4水文站水位突破1998年歷史紀錄

受持續強降雨和上游來水疊加影響，大陸南方多省河流水位暴漲，防汛形勢十分嚴峻。其中，江西鄱陽湖流域正面臨1998年以來最為嚴峻的防汛形勢。

據澎湃新聞報導，截至7月12日11時，江西已有鄱陽站、康山站、星子站、棠蔭站四個水文站水位相繼突破1998年歷史極值，且水位均仍在上漲。

7月11日21時，江西饒河鄱陽站水位突破1998年歷史極值22.61公尺，達22.65公尺，比預測提前了16小時。

7月11日21時，江西鄱陽湖康山站水位超過1998年歷史實測最高水位22.43公尺，達到22.44公尺。

7月12日0時，江西鄱陽湖星子站水位超過1998年洪水位22.52公尺，達到22.53公尺。這標誌著大陸最大淡水湖水位突破有水文記錄以來的歷史極值。據悉，鄱陽湖星子站水位5日1時超警戒後，一周左右時間便突破歷史極值。

7月12日10點40分許，江西鄱陽湖棠蔭站出現超歷史洪水位，12日7時水位22.58公尺，較歷史實測最高水位22.57公尺（1998年7月30日）高0.01公尺，水位仍在上漲。

據江西省防汛抗旱指揮部最新統計，截至7月11日17時，暴雨、洪水、內澇等災害已導致鄱陽湖流域521萬餘人受災，43萬餘人被緊急轉移安置，45萬5千公頃農作物受災。江西省防汛抗旱指揮部已於11日10時將防汛Ⅱ級應急響應提升至Ⅰ級，各地各部門全力展開搶險救災。

此外，據央視新聞報導，湖北也有水文站水位突破歷史極值：7月11日6時，陽新富河水位達到23.7公尺，超過1998年23.69公尺的歷史最高洪水位。

據大陸水利部7月12日消息，7月4日以來，212條河流發生超警以上洪水，其中72條河流超保，19條超歷史紀錄。太湖持續15天超過警戒水位。對此，水利部將水旱災害防禦應急響應提升至Ⅱ級。