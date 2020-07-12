安徽茶企3000噸茶葉泡水 老闆失聲痛哭令人鼻酸

中國南方暴雨持續，多地嚴重水災。安徽歙縣是這次洪災的重災區之一，當地一間茶企在一夜之間損失了3000噸茶葉，價值金額達9000萬元（人民幣．下同）。

香港01報導，茶企負責人鄭先生在現場整理時，因為擔心無法向茶農支付貨款非常自責，他站在泥濘的工廠門口失聲痛哭的片段傳到網上後，令不少網民感到心酸。

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歙縣在7月7日遭遇50年一遇的洪災，該縣經濟開發區內有超過190戶企業及100戶個體工商戶受到影響。其中鄭先生的車間內有成百上千袋散落一地的茶葉半成品，因為受到洪水浸泡損毀，茶葉包裝帶上布滿污泥。據初步統計，受影響的茶葉大約有3000噸，金額達到9000萬元。剛剛入庫的1200噸毛茶中，有六成貨品還沒有向茶農付款。

鄭先生表示，今年受新冠肺炎疫情影響，為幫助當地茶農出貨，他的廠房比往年收購了更多茶葉，因此也造成很大損失，「我要是知道（洪水）這樣子，就不應該把這1000多噸（茶葉）拉進來」。

不少網民對鄭先生痛哭的畫面感到難過：「成年人的崩潰就在一瞬間」、「疫情加洪水，剛剛復工的民營企業雪上加霜。」

事件引起熱議後，當地志願者和武警在7月11日前來幫助該茶企清淤、消毒、搬運受損貨物。

新京報報導，實地探訪烘乾廠。鄭先生說，洪水來襲時放在最下面一層的茶葉將被丟棄，輕微受潮的茶葉將通過五道程序烘乾，再通過炒乾滾筒炒乾。