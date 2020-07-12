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告急！江西洪澇521萬人受災 防汛進「戰時狀態」

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電
連續強降雨讓中國南方多省「泡」在水裡，其中江西遭遇重磅級洪澇災害。 中國新聞社
連續強降雨讓中國南方多省「泡」在水裡，其中江西遭遇重磅級洪澇災害。 中國新聞社

連續強降雨讓中國南方多省「泡」在水裡，其中江西遭遇重磅級洪澇災害，由於饒河鄱陽站水位已突破1998年歷史極值，預報顯示鄱陽湖可能發生流域性大洪水，江西已將防汛應急響應提升至最高的I級。據統計，洪水已造成江西省逾500萬人受災，防汛進入「戰時狀態」。

江西省水文局指出，結合當前江西五大河川及長江雨水情勢，長江委水文局已發出鄱陽湖湖區洪水最高等級「紅色預警」。文匯報報導，鄱陽縣縣域內河流、湖泊水位暴漲，全縣14座圩堤出現漫堤決口險情，防汛形勢異常嚴峻。截至11日17時，災害已導致江西省521.3萬人受災，直接經濟損失64.9億元（人民幣，下同）。

來源：YouTube

據水利部的最新監測，強降雨導致長江中下游幹流水位持續超警。截至11日中午12點，中國最大淡水湖鄱陽湖湖口水位22.14米，超警2.64米。央視報導，11日，江西饒河鄱陽站水位突破1998年歷史極值，比預測提前16小時，將繼續上漲。

江西省委書記劉奇昨天到鄱陽湖召開全省防汛工作協調會時強調，全省防汛進入戰時狀態，要求全力以赴做好防大汛、抗大洪、搶大險、救大災工作。

江西多地其實自6日起就持續遭遇暴雨乃至特大暴雨襲擊。根據江西省防汛抗旱指揮部監測，江西境內2545公里的沿江濱湖圩堤線已有2242公里超警戒，長江和鄱陽湖水位仍在上漲。江西省防汛抗旱指揮部10日稱，江西正面臨洪水和暴雨的雙重考驗，還頂著沿江濱湖圩堤防守和強降雨防禦的雙重壓力。

江西省今年整體降雨偏多，7月以來，贛北、贛中分別遭受暴雨至大暴雨襲擊，降雨總量達到常年的3倍以上；江西全省平均降雨量達到214毫米，為多年同期均值的4倍，更創1950年以來的新紀錄。

目前，洪澇災害已造成江西98個縣共緊急轉移安置43.2萬人，農作物受災面積455.7千公頃，倒塌房屋403戶988間，嚴重損壞房屋783戶1940間，災情還在進一步統計中。

另新華網報導，湖南省防汛抗旱指揮部表示，隨著洞庭湖水位持續上漲，截至11日10時，洞庭湖區有94個堤垸2598公里堤段水位超警戒。截至7月11日8時，強降雨已導致湖南14個市州484.89萬人次受災。

連續強降雨讓中國南方多省「泡」在水裡，其中江西遭遇重磅級洪澇災害。 中國新聞社
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鄱陽湖 暴雨 抗旱

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